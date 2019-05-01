На курильском вулкане Эбеко произошел пепловый выброс

Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, в среду утром выбросил столб пепла. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

Шлейф от выброса распространился в юго-восточном направлении от исполина.

В городе Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для населения нет.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.