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01.05.2019 06:31
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В КНР стартовали учения с кораблями ТОФ "Морское взаимодействие-2019"

Текст: Юлия Гарднер

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в китайский порт Циндао и вышел в море, где совместно с ВМС Китая приступил к учениям "Морское взаимодействие-2019". На причале состоялась торжественная церемония проводов кораблей. Об этом в среду сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.

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В составе отряда - флагман Тихоокеанского флота крейсер "Варяг", большие противолодочные корабли "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц", корвет "Совершенный", спасательное судно "Игорь Белоусов" и средний морской танкер "Иркут".

Практические действия в море они будут отрабатывать с 1 по 4 мая.

Учение должно повысить уровень управления совместными действиями по обороне на море и научить экипажи противодействовать угрозам безопасности. В общей сложности в них принимают участие 15 надводных боевых кораблей, субмарин и судов обеспечения, 10 самолетов и вертолетов, а также подразделения морской пехоты.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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