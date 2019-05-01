В Приморье нашли останки экипажа Ил-2, упавшего в 1944 году

Участники Поискового объединения "АвиаПоиск" Приморского регионального отделения "Поискового движения России" обнаружили останки летчиков штурмовика Ил-2, который рухнул 9 ноября 1944 года. Об этом поисковики сообщили в социальных сетях.

Самолет входил в состава 78-го штурмового авиаполка 251-й штурмовой авиадивизии 9-й Воздушной армии. Он разбился во время тренировочного полета над селом Хороль.

Кабины, в которых находились летчик, лейтенант Болотский Анатолий Кузьмич, и стрелок-радист Овчинников Николай Иванович,сильно обгорели.

- Пожар произошел еще в воздухе и, скорее всего, ребята умирали мучительно, не успев выбраться, после чего самолет перешел в неуправляемое падение. Военные в аварийном акте скрыли факт пожара, указав только на ошибку пилотирования. Это обычная формулировка в расследовании катастроф, - рассказал помощник командира "АвиаПоиска" Олег Балкин.

Останки Анатолия Болотского и Николая Овчинникова собрали вместе с личным оружием и вещами. У лейтенанта при себе была зажигалка американского производства с портсигаром и самодельная кружка из банки кофе, поставляемого по ленд-лизу.