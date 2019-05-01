Новости

Король Таиланда женился на генерале, начальнице его личной охраны 17:27
В Краснодаре начали проверку после видео с детсадовцем на коленях 17:17
В Малом театре прошел спектакль "Всегда зовите Долли!" с Муравьевой 17:07
Пять инвесторов поборются за создание канатной дороги в Москве 17:00
Боксер Лебедев восстановлен в статусе суперчемпиона мира 16:45
Ученые рассказали, как столица Золотой Орды защищалсь от "конной лавы" 16:40
В Млечный Путь проникла чужеродная звезда 16:26
Lada Largus CNG: сколько можно сэкономить с битопливным универсалом 16:18
От рака легких умерла французская актриса Анемон 16:10
В британской школе детей лишили обеда из-за долга матери 16:04
Запуск "убийцы фрегатов" сняли на видео 16:02
Жена Павла Чухрая пояснила информацию о госпитализации режиссера 16:00
В Бангладеш обнаружены пирамиды загадочной цивилизации 15:42
Народные дипломаты из США: "Крымчан наказывают за их выбор" 15:40
В Крыму возмутились решением суда Чехии по отношению к россиянам 15:23
Президент Грузии выступила против создания военной базы США в стране 15:17
В Китае высоко в горах найдены 3500-летние петроглифы 15:14
Пригожин и директор Алсу прокомментировали ее участие на "Евровидении" 15:00
В Москве началась высадка кустарников по программе городского благоустройства 14:50
Атмосферное давление в Москве упадет до рекордно минимального значения 14:48
"Справороссы" провели первомайский митинг в центре Москвы 14:43
Конгрессмен отчитал Пенса за поддержку антиправительственных сил в Венесуэле 14:42
"Ночные волки" в ходе пробега, посвященного 9 мая, прибыли в Варшаву 14:30
В Москве около 3,5 тысяч человек приняли участие в шествии КПРФ 14:29
Видео: В Луну на огромной скорости врезался неизвестный объект 14:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
01.05.2019 16:40
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Столица Орды защищалась от "конной лавы" рвом и валом

Текст: Николай Грищенко
Фото: Егор Алеев / ТАСС Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Ученые института археологии РАН установили, что первая столица Золотой Орды, город Болгар, не имел крепостных стен и башен. Главный город империи кочевников в XIV веке от врагов защищал глубокий ров и земляной вал.

Протяженность фортификационных сооружений, исследованных археологами, составляла около шести километров, вал имел высоту до четырех метров, а глубина рва - от 2,5 до 4 метров.

Фото: Huang Minjiang /Chinese Rock Art Institution
В Китае высоко в горах найдены 3500-летние петроглифы
Фото: Институт археологии РАН
Археологи раскрыли тайну падения Великой Бактрийской стены

"Не удалось обнаружить на вершине вала и следов каких-либо иных, в том числе деревянных оборонительных сооружений", - говорится в опубликованной монографии Владимира Коваля и Павла Русакова "Исследования фортификации Болгара в 2014-2015 годах".

На основании археологических исследований и письменных свидетельств ученые предполагают, что ров и вал защищали город от неожиданной атаки "конной лавы". Дабы преодолеть укрепления, всадникам надо было спешиться и вступить в бой в пешем строю с охраной. Гарнизону и жителям Болгара нужно было отразить только первый натиск и дождаться подкреплений извне.

Как пишет журнал "Наука и Жизнь", укрепления вокруг года возвели не ранее 40-х годов XIV века. С учетом письменных данных - между 1359 и 1367 годами во время междоусобной войны в Золотой Орде. В 1361 году Болгар был сожжен,а через 70 лет город разрушили и столицей региона стала Казань.

Справка "РГ"

Город Болгар - столица Волжской Булгарии и первая столица Золотой Орды. Городище возникло в VIII-IX веках и вскоре стало крупным торговым центром. Наивысшего расцвета город достиг в конце XIII - первой половине XIV века. Именно тогда здесь строят Соборную мечеть, Северный и Восточный мавзолеи.

Культура Арт Музеи и памятники Общество История Общество Наука Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ
В России появились новые дорожные знаки
Лондонский суд приговорил Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюрьмы
Каракас ответил на слова Помпео о попытке Мадуро покинуть Венесуэлу
Пригожин и директор Алсу прокомментировали ее участие на "Евровидении"