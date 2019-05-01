Ученые института археологии РАН установили, что первая столица Золотой Орды, город Болгар, не имел крепостных стен и башен. Главный город империи кочевников в XIV веке от врагов защищал глубокий ров и земляной вал.

Протяженность фортификационных сооружений, исследованных археологами, составляла около шести километров, вал имел высоту до четырех метров, а глубина рва - от 2,5 до 4 метров.

"Не удалось обнаружить на вершине вала и следов каких-либо иных, в том числе деревянных оборонительных сооружений", - говорится в опубликованной монографии Владимира Коваля и Павла Русакова "Исследования фортификации Болгара в 2014-2015 годах".

На основании археологических исследований и письменных свидетельств ученые предполагают, что ров и вал защищали город от неожиданной атаки "конной лавы". Дабы преодолеть укрепления, всадникам надо было спешиться и вступить в бой в пешем строю с охраной. Гарнизону и жителям Болгара нужно было отразить только первый натиск и дождаться подкреплений извне.

Как пишет журнал "Наука и Жизнь", укрепления вокруг года возвели не ранее 40-х годов XIV века. С учетом письменных данных - между 1359 и 1367 годами во время междоусобной войны в Золотой Орде. В 1361 году Болгар был сожжен,а через 70 лет город разрушили и столицей региона стала Казань.

Справка "РГ"

Город Болгар - столица Волжской Булгарии и первая столица Золотой Орды. Городище возникло в VIII-IX веках и вскоре стало крупным торговым центром. Наивысшего расцвета город достиг в конце XIII - первой половине XIV века. Именно тогда здесь строят Соборную мечеть, Северный и Восточный мавзолеи.