В Башкирии погиб водитель упавшего в реку автомобиля

В Кармаскалинском районе Башкирии произошел несчастный случай, стоивший человеку жизни. Как сообщили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям, сегодня на пульт диспетчера поступило сообщение о том, в реку Узень с моста упал автомобиль ВАЗ-2105.

- На место происшествия незамедлительно выехали спасатели аварийно-спасательной службы госкомитета РБ по ЧС и сотрудники полиции. К сожалению, водитель погиб, - рассказал подробности пресс-секретарь ведомства Елена Акатьева.

Спасатели дали советы, которые могут сохранить жизнь при падении автомобиля в воду. В частности, как только машина коснется поверхности воды, как можно скорее отстегнуть ремни безопасности, включить фары дальнего света, чтобы транспортное средство потом возможно было найти на дне водоема.

- Нужно дождаться пока автомобиль наполовину заполнится водой, и она дойдет до двери - такое положение уравновесит давление так, чтобы двери можно было открыть. Но если двери заклинило, то придется выбивать окна. Заднее и лобовое бьется в угол либо выдавливается с помощью ноги, боковое же удобнее выбивать локтем. Чтобы правильно всплыть, нужно оттолкнуться от крыши автомобиля, упираясь в нее рукой, - напомнили правила в госкомитете.