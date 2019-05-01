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01.05.2019 09:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии на мужчину напала бешеная рысь

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)

Житель села Казаклар-Кубово Буздякского района подвергся нападению рыси прямо на собственном приусадебном участке, расположенном рядом с лесом.

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Сельчанин, увидев хищника, захотел его прогнать, тот испугался, метнулся в сторону мужчины и оцарапал ему голову, шею и предплечье. Рысь застрелили и передали ветеринарной службе на экспертизу.

- Результат исследования головного мозга рыси подтвердил предположение, что она была заражена бешенством, - рассказала пресс-секретарь Управления ветеринарии РБ Разина Шарипова.

Мужчине оказали медицинскую помощь, сделали прививку. Его здоровью ничто не угрожает.

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