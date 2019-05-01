Андрей Травников принял участие в шествии "Встречай сибирский Первомай!"

Свыше 23 тысяч новосибирцев приняли участие в шествии, посвященном Дню весны и труда. По центральной улице Новосибирска - Красному проспекту - прошли и члены правительства региона, руководители города, депутаты, представители семейных трудовых династий. Колонну возглавил губернатор области Андрей Травников.

Глава региона подчеркнул, что в России много профессиональных праздников, но Первомай - особенный. "В этот день принято поздравлять всех тружеников, каждого человека труда, вне зависимости от профессии и рода деятельности", - сказал Андрей Травников.

Губернатор особо отметил, что День весны и труда - праздник, который объединяет россиян самых разных поколений и профессий.

Новосибирск - город, в котором немало представителей семейных трудовых династий. Общий их стаж насчитывает несколько сотен лет. Люди труда - главные герои масштабного шествия.

Всего в регионе проходит более 500 мероприятий, посвященных Первомаю.