Путин освободил от должности главу МВД Ингушетии

Президент России Владимир Путин подписал указ о кадровых изменениях в силовых ведомствах. В документе говорится об увольнении ряда высокопоставленных офицеров силовых структур и МЧС и назначении новых.

В частности, от должности освобожден министр внутренних дел Ингушетии генерал-лейтенант полиции Дмитрий Кава.

Напомним, что глава ингушской полиции 1 апреля написал рапорт об отставке. В должности министра он проработал около одного года. Обязанности министра исполняет его заместитель - полковник юстиции Юрий Муравьев.