Беглов вручил ключи от квартир ветеранам и блокадникам

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов вручил ключи от новых квартир ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей. Всего новоселье справили 30 человек.

Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, квартиры в Приморском и Красногвардейском районах города были предоставлены в соответствии с указом президента России "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".

Всего с начала действия указа в Петербурге получили жилье 12323 семьи. Правда, как отметил Александр Беглов, не все категории льготников подпадают под действие этого указа. Например, льгота не распространяется на малолетних узников фашистских лагерей и гетто.

В Петербурге такой статус есть у 68 человек, которые состоят на учете, как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Город решил взять на себя вопрос обеспечения их квадратными метрами. Из бюджета Северной столицы на покупку квартир для этой категории граждан выделено 300 миллионов рублей. Ключи планируется вручить до конца этого года.