3 и 4 мая в Петербурге покажут спектакль Питера Брука "Узник". Премьера прошлого сезона - последняя на сегодняшний день постановка Брука на сцене парижского театра "Буфф дю Нор" (Théâtre des Bouffes du Nord), который он возглавлял на протяжении многих лет. Сейчас легендарному режиссеру 94 года.

Человек сидит один рядом с тюрьмой. Кто он? Что его туда привело? А те, кто внутри - какое преступление они совершили? И что они думают об этом человеке, стоящем перед ними? Он сумасшедший? Преступник? Может быть, ищет искупления? Почему ему разрешено быть там, и стремится ли он к свободе? Это вопросы для тех, кто управляет тюрьмой, и для тех, кто в ней заперт.

- Источник "Узника" точно описан в моей книге "Потоки времени", он начался с реальной истории, которую я пережил около 40 лет назад в Афганистане. Я видел человека, который был осужден не сидеть внутри, а сидеть снаружи тюрьмы в течение всего его приговора, уставившись на нее. Я так и не узнал, что сделал этот человек, но вопросы, связанные с его ситуацией, заставили меня почувствовать, что я не могу оставить эту историю, потому что она не покидает меня, - рассказывает режиссер. - "Узник" рассматривает загадочные темы и вопросы, которые касаются повседневных аспектов нашей жизни. Это похоже на миф из греческой трагедии, очень далекой, но в то же время эта история о нас здесь и сейчас.

Спектакль Питера Брука "Узник" пройдет в рамках XX Международного театрального фестиваля "Радуга". Организатор - ТЮЗ им. А.А. Брянцева.

Светлана Лаврецова, директор ТЮЗа, руководитель фестиваля "Радуга", рассказала на пресс-конференции:

- Мы с Адольфом Шапиро (худрук проектов театра. - "РГ") посмотрели этот замечательный спектакль на фестивале в Эдинбурге и пригласили к нам на "Радугу", чтобы его увидели наши зрители. Ради этого мы пожертвовали нашим форматом -"Радуга" состоится в конце мая, но в это время театр "Буфф дю Нор" не сможет приехать в Россию из-за плотного графика гастролей.

В постановке заняты актеры из Великобритании, Индии, Мексики и Франции. На пресс-конференции в Петербурге присутствовали некоторые из них. Сразу озвучили журналистам позицию Брука - не распространяться о спектакле, прежде чем публика его увидит, поэтому были немногословны.

- Этот спектакль для меня очень важный этап в жизни, он связан с магией, и там много магического происходит. Начинал я в нем с одной роли, сейчас у меня другой персонаж. Участие в этой постановке требует определенного преобразования собственной личности, это не просто игра - таково требование Питера Брука, - поделился мексиканец Омар Силва.

- У меня, как и у Омара, также была сначала другая роль, - призналась Хэйли Кармайкл (Великобритания). - Мне было трудно, но Брук сказал, что это классно, такими и должны быть ощущения.

- Я, как и мои коллеги, присоединился к постановке в середине пути, - добавил Эрве Гоффингс (Франция). - "Узник" - живой спектакль, он постоянно движется, меняется. Очень сильный текст (он тоже все время меняется!), влияющий на личность исполнителя. Это некоторая нервозность для актера, который любит чувствовать себя на сцене в безопасности, но режиссер заставляет нас быть в тонусе, как на премьере. Мы много работаем над собой и дома.

Тем временем

С 23 по 29 мая театральный фестиваль "Радуга" представит петербуржцам и гостям города 14 громких премьер текущего и прошедших театральных сезонов из Франции, Великобритании, Швейцарии, Китая, Эстонии и России. Пройдут творческие встречи с режиссером Камой Гинкасом, с писателем Евгением Водолазкиным. Мастер-классы для артистов проведут художественный руководитель Национального театра Ниццы, режиссер Ирина Брук, а также Ферруччо Меризи, известный итальянский режиссер, директор Экспериментальной Актерской Школы, писатель, театральный педагог, руководитель международного театрального фестиваля "Странствующий Арлекин". Состоится презентация книги "Роман с театром-2 XXI век" Бориса Туха (Эстония), одного из самых известных теоретиков современного театра.

28 мая - конференция, посвященная вопросам театральной педагогики.

Справка "РГ"

Питер Брук - британский режиссер, родился в 1925 году в Лондоне. Сын еврейских эмигрантов из Латвии, двоюродный брат советского режиссера Валентина Плучека.

В 1968 году был приглашен Жаном-Луи Барро в Париж, основал там Международный центр театральных исследований.

В 1973-1974 годах работал в США, с 1974 живет и работает в Париже. Автор многих спектаклей, фильмов, книг. Прославился шекспировскими постановками "Ромео и Джульетта", "Король Лир", "Гамлет", "Мера за меру", "Зимняя сказка", "Тит Андроник", "Сон в летнюю ночь", "Буря". Ставил также оперы: в лондонском театре "Ковент-Гарден" - "Борис Годунов", в нью-йоркской "Метрополитен-опера" - "Фауст".