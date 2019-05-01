В Сыктывкаре Первомай отметили манекен Максим и енот Семен Семенович

В Сыктывкаре Первомай отметили всеобщей Маевкой, организованной в Кировском парке информационным агентством БНК при поддержке "Российской газеты".

Как отмечают организаторы, главная идея Маевки, которая проходит под девизом "Субботник&пикник", сделать излюбленное место отдыха горожан немного чище и привлекательнее, а также весело и с пользой провести время в праздничный день.

Активное участие в Маевке приняли сотрудники главного управления МЧС по Республике Коми, которые не только помогли в уборке парка и развернули работу тематического городка "112", но и обеспечили безопасность участников акции со стороны реки Сысолы, где дежурил спасательный катер МЧС.

- В Кировском парке любят отдыхать семьи наших сотрудников. Сделать его уютнее мы вышли по зову сердца. Сегодня мы обновим наш тематический городок "112", где нужно - подкрасим. А на специальных площадках расскажем детям и взрослым о безопасном поведении, научим оказывать первую помощь, покажем - как пользоваться спасательными устройствами и раздадим памятки с полезной информацией, - рассказал руководитель Главного управления МЧС по Республике Коми Александр Князев. А начальник медицинской службы ГУ МЧС по РК Игорь Павлов научил всех желающих технике проведения непрямого массажа сердца на манекене по имени Максим.

На входе в Кировский парк всех желающих присоединиться к экологической акции встречали волонтеры и вручали перчатки, мешками для мусора и уборочный инвентарь. Первая тысяча участников акции получила номерные календарики для большого розыгрыша призов от спонсоров Маевки. Рядом представители Союза женщин Коми во главе с Галиной Лапшиной раздавали семена бархатцев.

Для участников Маевки на стадионе Кировского парка работала спортивно-оздоровительная площадка. Разминку и зарядку для всех желающих провел девятикратный чемпион мира по тхэквондо, мастер спорта международного класса Анатолий Чиканчи.

Перед всеобщей зарядкой именитый спортсмен провел для самых маленьких веселые старты: две команды "Супер-пупер-огнемет" и "Ниндзя" состязались в скорости, ловкости и смышлености.

В завершение соревнований участники должны были привести своих родителей и родственников для совместного фото, а самая большая по итогам подсчетов семья получила в подарок мяч.

В полдень на стадионе началась зарядка от Анатолия Чиканчи. Родители с детьми на мастер-зарядке разучили базовые упражнения, которые можно делать в повседневной жизни. Присоединился к Маевке и коллектив тренеров Школы боевых искусств.

После такого "разогрева" сыктывкарцев поприветствовала председательГосударственного Совета Коми Надежда Дорофеева, которая поблагодарила сыктывкарцев за активную позицию в благоустройстве города, порадовалась, что трудовые традиции Первомая живы и продолжаются благодаря таким акциям. А в конце короткого приветствия спикер парламента, видимо, вдохновленная чудесной погодой, пообещала всем горожанам лето - уже со 2 мая. Впрочем, данные синоптиков подтверждают: температура воздуха в столице Коми будет в ближайшие дни только повышаться.

Горожан приветствовал и мэр Сыктывкара Валерий Козлов. Он также поблагодарил всех, кто любит свой город и не пожалел 1 мая времени и сил, чтобы Сыктывкар стал чище и красивее.

На одной из экоплощадок Маевки в Кировском парке дети и взрослые смогли ближе познакомиться с раздельным сбором мусора. Эксперты ответили на самые распространенные вопросы: сколько нефти уходит на изготовление пластиковой бутылки, из чего состоит упаковка tetra-pak и почему ее сложно переработать, как правильно подготовить пластик, картон, бумагу и другие отходы для раздельного сбора, где принимают ртутьсодержащие отходы, отработавшие свой ресурс батарейки и аккумуляторы.

Студенты Сыктывкарского лесного института рассказали, как опилки превращаются в биотопливо. Как узнать возраст деревьев, рассказывали представители Ботанического сада и Республиканского центра экологического образования.

Минприроды Коми и Республиканский центр обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий и природопользования (ООПТ) свою площадку посвятили заповедным местам республики.

Участникам Маевки рассказали, зачем создают особо охраняемые территории, в какой части территории современной Коми в доисторические времена обитали динозавры, какие виды орхидей можно встретить в республике и сколько в ней водопадов.

Снимки самых красочных мест особо охраняемых природных территорий Коми организаторы представили на фотовыставке - это работы участников традиционного конкурса "Сезон фотоохоты на ООПТ", который проводится уже пять лет. В специальной зоне участники Маевки делали собственные экоселфи.

Участники акции убрали мусор на Аллее лесоводов, где высажены клены, дубы, липы, сирень, жасмин. На еще одной площадке, которую назвали "Хранители зеленого золота", все желающие смогли узнать, как эти деревьяпоявились в Сыктывкаре и что еще можно вырастить в республике. А компания "СКАТ" организовала сбор пластика, макулатуры, батареек и ртутьсодержащих отходов.

Тем временем энтузиасты приступили к уборке лестницы за гостиницей "Югор", которая не относится к территории парка, и поэтому убирается редко.

Битое стекло, сигаретные пачки и окурки, бутылки из-под пива и крепкого алкоголя, рваные пакеты и пластиковый мусор - примерно так выглядит эта территория в течение всего года. Весной территория возле лестницы выглядит особенно отталкивающе: заваленные мусором и прошлогодней листвой дорожки, кое-где лишившиеся прочного покрытия, грязь, валяющиеся ветки деревьев и гигантские стволы борщевика, поломанные доски, камни, отсыревший картон, бутылки и пластиковый мусор.

Уборку на одной из дорожек взяла на себя директор исполнительной дирекции Общественной палаты Коми Александра Афонина с семьей.

На помощь первой команде вскоре прибыли сотрудники министерства имущественных и земельных отношений Коми во главе с первым заместителем Андреем Майером. Через несколько часов лестница стала выглядеть намного опрятнее.

К субботнику присоединилась Национальная библиотека Коми. На их площадке гостям предлагали развлечения на любой вкус: любители книг могли поучаствовать в буккроссинге - можно было принести свои книги из дома, чтобы поделиться ими с другими читателями. Ассортимент литературы оказался разнообразным: книги о массаже, тайге, поисках Атлантиды.

На площадке также можно было забрать книгу "вслепую": издания завернули в белую бумагу, чтобы не было видно обложки, оставив на каждом лишь краткую аннотацию.

В районе спуска с улицы Бабушкина в парке расположился семейный клуб "Дружок". На Маевку со своими хозяевами пришли дружелюбные корги, хаски, лисица и енот Семен Семеныч.

На Маевке можно было не только заняться уборкой, но и потанцевать - под латиноамериканские ритмы здесь зажигали "Танцующие люди". Этот клуб - организатор танцевальных open-air на Театральной площади в Сыктывкаре, которые собирают десятки любителей социальных танцев. Сегодня - их первый выход после зимы. В программе - танго, сальса, бачата, линди хоп, хастл.

- Социальные танцы нужны для людей, для народа, чтобы они могли прийти и отдохнуть в любое время дня и ночи, потанцевать. Наши танцы - для легкого и непринужденного общения. А вообще все прогрессивное сыктывкарское человечество сейчас танцует кизомбу, - сообщил журналистам организатор площадки Илья Максимец.

Традиционные open-air "Танцующих людей" начнутся на Театральной площади Сыктывкара в летние месяцы.

Издательский дом Коми подготовил для участников Маевки мини-выставку новинок литературы на русском и коми языке. Здесь можно было поиграть в национальную игру "Шег", похожую на кости и попробовать коми пирог "Мелi Райда".

Сотрудники группы компаний "КС Альфа" во главе с руководителем Сергеем Кулаковым не только присоединились к Маевке как участники, но и организовали в парке две точки приема мусора, где горожане могли сдать мешки и получить в обмен подарки - билеты в кино, блокноты, кружки, кепки. А детям бесплатно выдавали сладкую вату как награду за ответственное экологичное поведение.

Завершилась Маевка концертом творческих коллективов Сыктывкара и большим розыгрышем призов от спонсоров, 11 счастливчиков получили в подарок бытовую технику, а также сувениры от "Российской газеты" и Коми республиканской типографии.