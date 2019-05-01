В Сыктывкаре "Российская газета" и БНК вымыли памятник Куратову

В Сыктывкаре журналисты "Российской газеты" и информационного агентства БНК привели в порядок памятник Ивану Алексеевичу Куратову, основоположнику коми литературы, 180-летие которого будут отмечать нынешним летом.

Монумент установлен на Театральной площади, перед Государственным театром оперы и балета Республики Коми, именно поэтому акция получила название "Театральная уборка".

Скульптуру отмывали от зимней грязи и пыли с помощью автокрана с подъемным механизмом, участникам акции пришлось работать на значительной высоте из монтажной люльки. Памятник тщательно натерли со всех сторон специальным моющим средством и окатили теплой водой из брандспойта. Кроме самой скульптуры были отмыты постамент, скамейки, уличные фонари и основание фонтана на площади.

Справедливости ради следует отметить, что городские коммунальщики регулярно моют памятник, но добровольным помощникам были рады, ведь с их участием уборка прошла не только быстрее, но и веселее. Вместо привычной на субботниках музыки возле памятника во время акции читали стихи Ивана Куратова - на русском, коми, финском и даже венгерском языках.

Поработать на субботнике вместе с журналистами "Российской газеты" и БНК пришли артисты Государственного театра оперы и балета РК Галина и Алексей Петровы, Роман Миронов, Елена Лодыгина, Анастасия Морараш и Алексей Ковалев. По их словам, "Театральная уборка" стала энергичной прелюдией к гала-концерту, который вечером закрывал XXIX Международный фестиваль балетного и оперного искусства имени Народной артистки РФ И. Бобраковой "Сыктывкарса тулыс" ("Сыктывкарская весна").

Свой вклад в уборку Театральной площади внесли представители Союза писателей РК, Союза женщин Республики Коми, артисты Национального музыкально-драматического театра РК, Коми республиканской филармонии и Академического театра драмы имени В.С. Савина, сотрудники Национального музея, Литературного музея И.А. Куратова, главный редактор журнала "Арт" Павел Лимеров, министр культуры, туризма и архивного дела РК Сергей Емельянов, а также студенты выпускных курсов Республиканского колледжа искусств во главе с директором Степаном Кубиком.

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов одобрил инициативу журналистов и пообещал, что за уборкой последует дальнейшее благоустройство Театральной площади. В ближайшее время планируется обеспечить памятник Куратову дополнительной подсветкой в вечернее и ночное время.