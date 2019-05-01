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01.05.2019,  
16:02
Текст:  Антон Валагин

Запуск "убийцы фрегатов" сняли на видео

Минобороны России опубликовало кадры применения корветом Балтийского флота "Стойкий" своего главного оружия, противокорабельной крылатой ракеты "Уран". Боевой пуск ракеты по надводной мишени, имитирующей корабль противника, произошел во время учений "Стойкого" на морском полигоне.

Фото: YouTube
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Дистанция до цели составила 30 километров, это расстояние ракета преодолела за 2 минуты 40 секунд. Средства объективного контроля зафиксировали поражение мишени. Если бегло просмотреть видео, может показаться, что моряки промахнулись: изображавший вражеский корабль понтон остался цел, а всплеск, означающий контакт ракеты с водной гладью, произошел за ним. Но если каждый корабль на учениях начнет топить мишени, то их не напасешься. Для фиксации попаданий на едва выглядывающих из воды понтонах натянуты сети - они-то и изображают борт и надстройку супостата. Есть дыра в сети - противник повержен.

Противокорабельная крылатая ракета "Уран" (Х-35)  - оружие универсальное, его используют надводные корабли и подводные лодки, береговые комплексы "Бал", истребители и бомбардировщики, противолодочные самолеты и вертолеты. Ракета невелика по размерам, относительно недорога, легко перезаряжается и монтируется на какой-нибудь малозаметный тральщик - а то и катер. В этом ее ценность. Еще "Уран" невозможно сбить с курса электронными помехами, уиная система наведения позволяет стрелять "за горизонт", а на подлете к цели ракета стелется над водой, что затрудняет ее перехват.

К месту назначения "Уран" приносит 145-килограммовe. проникающую боеголовку в осколочно-фугасном исполнении. Ее прямого попадания достаточно, чтобы утопить корабль водоизмещением до 5000 тонн: фрегат, многие эсминцы и все, что мельче.

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Фото: Spc. Jared Eastman, U.S. Army / wikimedia.org
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