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01.05.2019 15:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

"Крымчан наказывают за их выбор"

Текст: Семен Тихий (Симферополь)
Фото: Семен Тихий / РГ Фото: Семен Тихий / РГ
Фото: Семен Тихий / РГ

В Крым приехали "народные дипломаты" из США, Великобритании, Израиля и Непала. Они поучаствовали в первомайской демонстрации в Симферополе и пообщались с крымчанами, а также подписали соглашение о сотрудничестве с Черноморской организацией международного сотрудничества.

- Мы решили, что в этом году должны приехать в Россию, в особенности в Крым, - рассказал журналистам координатор Глобальной сети против оружия и ядерной силы в космосе Брюс Гэгнон (США). - Мы верим, что санкции Америки и Европы против России и Крыма не являются справедливыми. Жителей Крыма наказывают за их выбор. "Глобальная сеть" озабочена проблемами войны, тем, что НАТО расширяет деятельность.Также нас беспокоят морские военные кампании НАТО в Черном море. Мы наблюдаем, как США отходят от положений и договоров с Россией. Это опасное высокомерие. Мы здесь сегодня, чтобы построить мостик мира.

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- Госсовет уделяет большое внимание проектам, связанным с народной дипломатией, - сказал заместитель председателя Госсовета Крыма, представитель РК при президенте РФ Георгий Мурадов. - В качестве наших партнеров в Европе выступают политики, спортсмены, публичные персоны, и мы надеемся на плодотворное сотрудничество.

- Мы хотим сказать "нет" войне, - подчеркнул руководитель Черноморской организации международного сотрудничества Ян Эпштейн. - Мы заботимся о будущем и не хотим повторения событий, произошедших почти 80 лет назад. И народные дипломаты могут сделать многое для мира. Девизом организации является высказывание Пабло Неруда - Крым орден на груди Земли. Мы благодарны вам за мужество, за то, что вы смогли приехать сюда. Надеюсь, что, когда вы вернетесь домой, вы сможете рассказать, как на самом деле живет Крым.

Соглашение подразумевает, что народные дипломаты и представители РК продолжат сотрудничать и будут создавать проекты, помогающие не только распространять о Крыме правдивую информацию, но и поддерживать культурные связи.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь Присоединение Крыма к России
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