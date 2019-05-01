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01.05.2019 15:23
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму возмутились решением суда Чехии по отношению к россиянам

Текст: Денис Передельский

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал резонансное решение Конституционного суда Чехии, признавшего законным отказ владельца отеля принимать граждан России.

Речь идет о решении, которое фактически разрешает отелям требовать от своих постояльцев признания Крыма украинским. Такими действиями отличился владелец одной из гостиниц города Остравы.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
В Чехии суд разрешил отелю требовать от клиентов признания Крыма украинским

Произошло это еще в 2014 году. Хозяин отеля Томаш Крчмарж отказал в заселении спортсменам из России, а затем официально разместил на дверях гостиницы информацию о запрете на проживание для россиян.

Верховный суд Чехии признал эти действия незаконными и наказал владельца штрафом, но Конституционный суд отменил это решение. По его логике, хозяин гостиницы действовал законно.

В Крыму были поражены таким решением. Так, глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил РИА Новости, что оно " поражает своей невменяемостью и обличает европейскую лживую демократию".

"И в Чехии, к сожалению, есть невменяемые люди, занимающие столь деструктивную и неадекватную позицию. Поражает решение суда, которое нарушает и попирает прежде всего права человека и все морально-этические нормы", - сказал Юрий Гемпель.

Напомним, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам проведенного на полуострове референдума.

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