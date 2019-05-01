В Чехии суд разрешил отелю требовать от клиентов признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии разрешил владельцу одного из отелей в городе Острава требовать от постояльцев письменного признания Крыма украинским. Таким образом, он отменил решение Верховного суда, признавшего подобные действия дискриминацией, передает aktualne.cz.

Скандал разразился еще в марте 2014 года, когда владелец отеля отказал в размещении нескольким десяткам российских спортсменов и даже вывесил табличку с запретом на проживание в его гостинице россиянам. После обрушившейся критики он выдвинул условия, согласно которым разрешение он дает в обмен на письменное заявление о признание Крыма частью Украины.

В том же 2014 году инспекция выписала владельцу штраф в размере 50 тысяч крон за дискриминацию. Затем начались судебные тяжбы, во время которых различные инстанции занимали то сторону хозяина отеля, то признавали решение инспекции законным. В итоге штраф был уменьшен Верховным судом до 5 тысяч крон, но сам факт дискриминации признал, назвав неразумным связывать обыденное обслуживание с внешней политикой государства.

Конституционный суд отменил предыдущее решение, не увидев нарушений в действиях владельца отеля.

Напомним, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам проведенного на полуострове референдума.