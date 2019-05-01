В Краснодаре начали проверку после видео с детсадовцем на коленях

В социальных сетях 1 мая появилась видеозапись, на которой, по словам автора видео, женщина в детском саду издевается над ребенком.

На кадрах видно, что женщина принуждает маленького мальчика встать на колени, а затем целовать землю. Кроме того, на записи слышно, что она обзывает его и унижает. Видео было снято 30 апреля в одном из детских садов кубанской столицы.

Полиция уже начала проверку по факту случившегося.

- На основании размещенной в сети интернет информации об инциденте в одном из детских садов города Краснодара сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД города Краснодара.