Новости

Король Таиланда женился на генерале, начальнице его личной охраны 17:27
В Краснодаре начали проверку после видео с детсадовцем на коленях 17:17
В Малом театре прошел спектакль "Всегда зовите Долли!" с Муравьевой 17:07
Пять инвесторов поборются за создание канатной дороги в Москве 17:00
Боксер Лебедев восстановлен в статусе суперчемпиона мира 16:45
Ученые рассказали, как столица Золотой Орды защищалсь от "конной лавы" 16:40
В Млечный Путь проникла чужеродная звезда 16:26
Lada Largus CNG: сколько можно сэкономить с битопливным универсалом 16:18
От рака легких умерла французская актриса Анемон 16:10
В британской школе детей лишили обеда из-за долга матери 16:04
Запуск "убийцы фрегатов" сняли на видео 16:02
Жена Павла Чухрая пояснила информацию о госпитализации режиссера 16:00
В Бангладеш обнаружены пирамиды загадочной цивилизации 15:42
Народные дипломаты из США: "Крымчан наказывают за их выбор" 15:40
В Крыму возмутились решением суда Чехии по отношению к россиянам 15:23
Президент Грузии выступила против создания военной базы США в стране 15:17
В Китае высоко в горах найдены 3500-летние петроглифы 15:14
Пригожин и директор Алсу прокомментировали ее участие на "Евровидении" 15:00
В Москве началась высадка кустарников по программе городского благоустройства 14:50
Атмосферное давление в Москве упадет до рекордно минимального значения 14:48
"Справороссы" провели первомайский митинг в центре Москвы 14:43
Конгрессмен отчитал Пенса за поддержку антиправительственных сил в Венесуэле 14:42
"Ночные волки" в ходе пробега, посвященного 9 мая, прибыли в Варшаву 14:30
В Москве около 3,5 тысяч человек приняли участие в шествии КПРФ 14:29
Видео: В Луну на огромной скорости врезался неизвестный объект 14:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
01.05.2019 17:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре начали проверку после видео с детсадовцем на коленях

Текст: Михаил Сухарев

В социальных сетях 1 мая появилась видеозапись, на которой, по словам автора видео, женщина в детском саду издевается над ребенком.

Фото: iStock
В британской школе детей лишили обеда из-за долга матери

На кадрах видно, что женщина принуждает маленького мальчика встать на колени, а затем целовать землю. Кроме того, на записи слышно, что она обзывает его и унижает. Видео было снято 30 апреля в одном из детских садов кубанской столицы.

Полиция уже начала проверку по факту случившегося.

- На основании размещенной в сети интернет информации об инциденте в одном из детских садов города Краснодара сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД города Краснодара.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Защита детей
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ
В России появились новые дорожные знаки
Лондонский суд приговорил Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюрьмы
Каракас ответил на слова Помпео о попытке Мадуро покинуть Венесуэлу
Пригожин и директор Алсу прокомментировали ее участие на "Евровидении"