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01.05.2019 10:22
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Студенты из числа коренных народов получат 100 тысяч рублей на учебу

Текст: Елена Панова
Начиная с этого года все студенты Югры из числа малочисленных коренных народов Севера, обучающиеся в вузах и техникумах, смогут получать компенсацию до 100 тысяч рублей. Раньше этим правом пользовались только студенты из малоимущих семей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом сообщил директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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- Сегодня в Югре сформирован региональный перечень профессий, специальностей, направлений подготовки, связанных с сохранением самобытной культуры и родных языков коренных малочисленных народов Севера, по которым предусмотрена компенсация платы за обучение студентам из числа коренных этносов, - отметил Алексей Дренин. - Этот перечень помогали составлять представители общественных организаций и главным образом сами представители коренных этносов региона.

Компенсацию за обучение студентам выделяют при условии заключения договора, который предусматривает, что после окончания учебного заведения молодой специалист будет работать по специальности не менее трех лет на территории Югры.

Поскольку государственная программа вступила в силу с начала этого года, компенсация распространяется на студентов вне зависимости от курса обучения. Важно, чтобы специальность соответствовала утвержденному в Югре списку необходимых специальностей.

Фото: iStock
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По словам Алексея Дренина, сейчас в нем значатся 22 профессии и специальности, получаемые в техникумах и колледжах, и 44 - в высших учебных заведениях.

- При этом перечень не закрыт, он может быть дополнен, - акцентировал внимание директор департамента образования и молодежной политики. - Сферы направлений, в которых Югре нужны специалисты, - здравоохранение, педагогика, промышленное рыболовство, промышленная экология.

При этом еще более широкий перечень мер поддержки существует для малообеспеченных студентов из числа коренных народов. Так, для них предусмотрено дополнительное ежемесячное пособие -2171 рубль для обучающихся по программам среднего профессионального образования и 4194 рубля для тех, кто учится по программам высшего образования. Они получают пособие на питание - 106 рублей в день, ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. Кроме того, для студентов первого и выпускного курсов предусмотрено единовременное пособие на приобретение одежды и обуви.

Студенты из числа коренных народов имеют также право на компенсацию расходов за проживание в общежитии на договорной основе и по проезду на каникулы от места учебы до места жительства и обратно один раз в течение учебного года.

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