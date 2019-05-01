Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора

Новости

Глава МИД Кубы назвал советника Трампа "патологическим лжецом" 03:50
У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли столкновения 03:24
Два человека погибли в результате стрельбы на территории вуза в США 02:35
Злоумышленники сообщили о бомбах на станциях в столице Аргентины 02:25
Оползень повредил не менее 15 домов в Боливии 02:10
В ЮАР почти две тысячи шахтеров оказались в подземной ловушке 01:52
Роналду побил еще один рекорд: он купил самую дорогую машину в мире 01:48
Три европейские авиакомпании отменили рейсы в Каракас 01:29
Депутаты и сенаторы оценили назначение Мезенцева послом в Беларуси 00:44
Названы имена членов жюри конкурса "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля 00:10
Цукерберг показал новый Facebook 30.04.2019
Небензя призвал Запад не усугублять санкциями ситуацию в Сирии 30.04.2019
США рассматривают все варианты развития событий в Венесуэле 30.04.2019
Захарова: Вмешательство США может привести к коллапсу ситуации в Венесуэле 30.04.2019
В Коми отметили 370-летие пожарной охраны России 30.04.2019
Назначен новый посол России в Беларуси 30.04.2019
Зеленский извинился за видеоролик с плачущим Кадыровым 30.04.2019
Минэнерго обсудило с Венгрией и Словакией возобновление транзита нефти 30.04.2019
Каракас готов применить оружие, чтобы остановить насилие 30.04.2019
Курс доллара превысил 65 рублей 30.04.2019
Скончалась режиссер Наталия Красноярская 30.04.2019
Порошенко предложил Зеленскому помириться 30.04.2019
Врачи связали ухудшение обоняния с риском скорой смерти 30.04.2019
Жительница Берлина не теряет надежды найти своего отца-фронтовика 30.04.2019
Горсовет Евпатории временно отстранил мэра от должности 30.04.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
01.05.2019 03:15
Рубрика: Власть

Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора

Текст: Елена Березина

Регионы получили право уменьшить тарифы на вывоз мусора. 1 мая вступило в силу соответствующее постановление правительства

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Документ вносит поправки в основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Согласно изменениям, регионы получат возможность пересмотреть тарифы на вывоз мусора для населения. Предполагается, что в тарифы можно будет включать затраты на вывоз мусора на временные объекты размещения ТКО, так называемые легализованные свалки, не вошедшие в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). В конце 2018 года в закон об отходах производства и потребления были внесены поправки, позволяющие до 1 января 2023 года включить в территориальные схемы регионов не получившие лицензии мусорные полигоны, если нет другого выхода. Это должно было смягчить переходный период в рамках "мусорной реформы".

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Можно ли пересчитать плату за вывоз мусора

Кроме того, в случае предписания контролирующих органов возможен пересмотр долгосрочных параметров регулирования тарифов. Скорректировать тарифы регионы должны в течение трех месяцев.

"Принятые решения направлены на снижение платы граждан за вывоз ТКО, что особенно важно в тех регионах, где существенную часть платы составляют расходы на их транспортирование", - говорится в пояснительной записке к документу.

Как заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с участниками всероссийского экологического форума "Чистая страна", в постановлении "заложена возможность пересмотра тарифов на обращение с ТКО, их нужно снижать за счет вывоза на так называемые временные объекты, ну то есть, чтобы у регионов были в этом смысле чуть больше развязаны руки, чтобы они могли контролировать тарифную составляющую". В конце марта 62 региона предоставили свои прогнозы о возможном снижении тарифов региональных операторов.

Как отмечали в Минприроды, снижение тарифов региональных операторов может составить до 30 процентов от утвержденных на текущий момент значений. 

Фото: iStock
Власти объяснили, как считать плату за вывоз мусора

По мнению главы кабмина, необходимо дифференцировать тарифную политику с учетом плотности населения в разных регионах страны. Нельзя навязывать единые подходы регионам страны.

"Пусть они сами для себя определяются, как лучше: если почувствуют, что людям это не нравится, они просто поменяют систему", - отмечал Медведев.

Пока больше всего нареканий у граждан вызывает расчет нормативов накопления ТКО с квадратного метра, а не с человека. Как подчеркивают эксперты, мусорят люди, а не квадратные метры.

"При этом некоторые регионы оставили порядок расчетов не по количеству проживающих в квартире, а по квадратным метрам, там платежи существенно выше, - отмечал председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. - Бабушка осталась одна, живет в трехкомнатной квартире, платит больше, чем семья из пяти человек, которая живет в однокомнатной квартире. Тоже явно несправедливая система, особенно когда это накладывается на то, что сейчас дачный сезон начался, люди часть времени будут проводить на даче. Им будет платежка и туда, и сюда приходить. Но они не могут физически мусорить в двух местах, это просто невозможно".

В любом случае в первый год реформы нормативы накопления были взяты расчетным способом.

Фото: РИА Новости
Медведев призвал снижать тарифы на утилизацию мусора

"Их просто неоткуда было взять. Никто не понимал, как они формируются, кто сколько в этом отношении наедает. Они в течение года должны быть уточнены", - ранее отмечал глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Кроме того, в РЭО считают целесообразным привести расчеты к единой единице измерения - тоннам либо кубометрам.

"Этот вопрос мы планируем обсудить с участниками рынка, с регоператорами, с субъектами РФ для того, чтобы понять, у кого какая логика считать в тех или иных единицах, - рассказал он "РГ". - Иногда объемы на площадках образования ТКО рассчитываются в одних единицах, а на площадках захоронения - в других в одном и том же регионе, это, конечно же, приводит к путанице".

Власть Право Экономика ЖКХ Правительство "Мусорная" реформа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Назначен новый посол России в Беларуси
Путин и Эрдоган обсудили Сирию и Ливию
Новую попытку госпереворота предприняли в Венесуэле
Песков рассказал о проблемах жителей Донбасса в других странах
Полиция задержала министра экономики Дагестана