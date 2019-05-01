Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора

Документ вносит поправки в основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Согласно изменениям, регионы получат возможность пересмотреть тарифы на вывоз мусора для населения. Предполагается, что в тарифы можно будет включать затраты на вывоз мусора на временные объекты размещения ТКО, так называемые легализованные свалки, не вошедшие в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). В конце 2018 года в закон об отходах производства и потребления были внесены поправки, позволяющие до 1 января 2023 года включить в территориальные схемы регионов не получившие лицензии мусорные полигоны, если нет другого выхода. Это должно было смягчить переходный период в рамках "мусорной реформы".

Кроме того, в случае предписания контролирующих органов возможен пересмотр долгосрочных параметров регулирования тарифов. Скорректировать тарифы регионы должны в течение трех месяцев.

"Принятые решения направлены на снижение платы граждан за вывоз ТКО, что особенно важно в тех регионах, где существенную часть платы составляют расходы на их транспортирование", - говорится в пояснительной записке к документу.

Как заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с участниками всероссийского экологического форума "Чистая страна", в постановлении "заложена возможность пересмотра тарифов на обращение с ТКО, их нужно снижать за счет вывоза на так называемые временные объекты, ну то есть, чтобы у регионов были в этом смысле чуть больше развязаны руки, чтобы они могли контролировать тарифную составляющую". В конце марта 62 региона предоставили свои прогнозы о возможном снижении тарифов региональных операторов.

Как отмечали в Минприроды, снижение тарифов региональных операторов может составить до 30 процентов от утвержденных на текущий момент значений.

По мнению главы кабмина, необходимо дифференцировать тарифную политику с учетом плотности населения в разных регионах страны. Нельзя навязывать единые подходы регионам страны.

"Пусть они сами для себя определяются, как лучше: если почувствуют, что людям это не нравится, они просто поменяют систему", - отмечал Медведев.

Пока больше всего нареканий у граждан вызывает расчет нормативов накопления ТКО с квадратного метра, а не с человека. Как подчеркивают эксперты, мусорят люди, а не квадратные метры.

"При этом некоторые регионы оставили порядок расчетов не по количеству проживающих в квартире, а по квадратным метрам, там платежи существенно выше, - отмечал председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. - Бабушка осталась одна, живет в трехкомнатной квартире, платит больше, чем семья из пяти человек, которая живет в однокомнатной квартире. Тоже явно несправедливая система, особенно когда это накладывается на то, что сейчас дачный сезон начался, люди часть времени будут проводить на даче. Им будет платежка и туда, и сюда приходить. Но они не могут физически мусорить в двух местах, это просто невозможно".

В любом случае в первый год реформы нормативы накопления были взяты расчетным способом.

"Их просто неоткуда было взять. Никто не понимал, как они формируются, кто сколько в этом отношении наедает. Они в течение года должны быть уточнены", - ранее отмечал глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Кроме того, в РЭО считают целесообразным привести расчеты к единой единице измерения - тоннам либо кубометрам.

"Этот вопрос мы планируем обсудить с участниками рынка, с регоператорами, с субъектами РФ для того, чтобы понять, у кого какая логика считать в тех или иных единицах, - рассказал он "РГ". - Иногда объемы на площадках образования ТКО рассчитываются в одних единицах, а на площадках захоронения - в других в одном и том же регионе, это, конечно же, приводит к путанице".