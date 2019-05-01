РФ ратифицировала Конвенцию ОЭСР по налоговым соглашениям

Россия ратифицировала многостороннюю Конвенцию по налоговым соглашениям, которая направлена на противодействие размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.

Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Многосторонняя конвенция была разработана странами-участниками специальной группы ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) в рамках плана по борьбе с размыванием налогооблагаемой базы и выводом прибыли из-под налогообложения. В июне 2017 года в Париже ее подписали 68 стран, включая Россию. Чтобы нормы документа стали обязательными для исполнения, его необходимо было ратифицировать.

Соглашения об избежании двойного налогообложения помогают освободить бизнес от непомерного налогового бремени, которое может возникать при выплате доходов резидента одной страны резиденту другой страны. В рамках таких договоров некоторые виды сделок освобождаются одной из стран от уплаты налога либо предусматриваются те или иные льготы. Однако недобросовестные налогоплательщики часто используют этот инструмент для ухода от налогов.

Как отмечали эксперты PwC в одном из своих обзоров, многосторонняя конвенция задает общую идею в отношении всех договоров об избежании двойного налогообложения. Речь идет о том, что такое соглашение нельзя использовать для уклонения от налогообложения. Эта мысль отражена и в новой преамбуле к договорам и в основном обязательном положении, ограничивающем получение льгот - так называемом "тесте на основную цель". Запрещено использовать льготу, если основной целью является получение такой льготы. Для применения льготных ставок необходимо доказать, что у транзакции был иной, экономически обоснованный смысл.

Ратификация конвенции позволит российской налоговой службе активно противодействовать злоупотреблению налоговыми преимуществами из соглашений об избежании двойного налогообложения, в случае установления искусственного характера их применения в первую очередь для достижения налоговой экономии, указывает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Но есть один нюанс, чтобы этот механизм заработал, страна-партнер должна также выразить согласие по этому механизму с Россией.

Подробнее о новом законе читайте в ближайших номерах "Российской газеты".