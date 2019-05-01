Оттого умирал он счастливый, Что напомнил ему ее взор Дон далекий, родимые нивы, Волги-матушки вольный простор, Все походы его боевые, Где он сам никого не щадил, Оставлял города огневые, Воевод ненавистных казнил.

Речь Ленина совсем короткая:

"Сегодня мы празднуем, товарищи, 1-е Мая с пролетариями всего мира, жаждущими свержения капитала. Это Лобное место напоминает нам, сколько столетий мучились и тяжко страдали трудящиеся массы под игом притеснителей... Этот памятник представляет одного из представителей мятежного крестьянства. На этом месте сложил он голову в борьбе за свободу. Много жертв принесли в борьбе с капиталом русские революционеры... И мы сделаем все для этой великой цели, для осуществления социализма!"

"Массы, притеснители, жертвы..." Но ни слова о Стеньке Разине.

1 мая 1919 года Вёшенское восстание донских казаков против большевистской власти полыхало уже полтора месяца. Вольнолюбивое казачество чем дальше, тем безоговорочнее расходилось с диктатурой. Но не отменять же открытие памятника, задуманного как символ революции и исполненного революционным скульптором Коненковым...

Где драка - туда и тянет Стеньку. Где драка - туда тянет и Ленина. Вот только май 1919 года неожиданно для Ильича столкнул их стенка на стенку - и героический донской казак Степан Разин, вошедший в народные легенды и песни, стал анонимным "представителем мятежного крестьянства". Политическая гибкость Владимира Ильича всегда поражала и соратников, и врагов. Но, может быть, никогда она не проявлялась так рельефно - нет, скульптурно! - как во время первомайского митинга на Красной площади, где в спину Ильичу смотрел не изваянный Коненковым народный бунтарь, а смертельный антагонист - деникинец...

Народная молва и талант скульптора отвели Разину место на флагманском корабле новой России. Пусть и с социально чуждой княжной в обнимку. "Только ночь с ней провожжался, сам наутро бабой стал". Разумеется, атаман и швырнул-то персиянку в Волгу, желая доказать свое единство с народом и классовое чутье. Скульптор не знал, начиная работу, что так непредсказуемо все сложится на тихом Дону. А кто знал?

Надо ли говорить, что пафосный памятник сразу после открытия, точнее - 25 мая, перекочевал в музей и навсегда исчез с Красной площади...

Сегодня скульптурная композиция "Разин с ватагой" находится в Русском музее.