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01.05.2019 17:51
Рубрика: Спорт

Роман Широков покинул московское "Динамо"

Текст: Данила Жиляев
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков завершил работу в административной должности в столичном "Динамо". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Широков занимал пост советника генерального директора "бело-голубых" по спортивным вопросам с июня прошлого года. Отмечается, что решение об отставке Широкова было принято по обоюдному согласию сторон.

"Футбольный клуб "Динамо-Москва" желает Роману Широкову успехов в дальнейшей карьере", - сказано в сообщении.

Причины расставания клуба со специалистом не сообщаются. Однако, по данным СМИ, руководство осталось недовольно его работой. Кроме того, в прессе возникали слухи о конфликте Широкова с главным тренером команды Дмитрием Хохловым. Эту информацию сами они косвенно подтверждали, не говоря, впрочем, напрямую.

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