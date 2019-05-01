Роман Широков покинул московское "Динамо"

Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков завершил работу в административной должности в столичном "Динамо". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Широков занимал пост советника генерального директора "бело-голубых" по спортивным вопросам с июня прошлого года. Отмечается, что решение об отставке Широкова было принято по обоюдному согласию сторон.

"Футбольный клуб "Динамо-Москва" желает Роману Широкову успехов в дальнейшей карьере", - сказано в сообщении.

Причины расставания клуба со специалистом не сообщаются. Однако, по данным СМИ, руководство осталось недовольно его работой. Кроме того, в прессе возникали слухи о конфликте Широкова с главным тренером команды Дмитрием Хохловым. Эту информацию сами они косвенно подтверждали, не говоря, впрочем, напрямую.