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01.05.2019 12:00
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор на майские праздники открыл горячую линию по клещам

Текст: Екатерина Ясакова

Роспотребнадзор до 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передаваемых через укусы клещей.

Фото: РИА Новости
Как защититься от клещей

В случае, если кто-то из обратившихся столкнулся с укусом клеща, специалисты расскажут, какие меры принять, и, что делать потом, если инфекция все же передалась. Самое главное, советуют специалисты, при обнаружении клеща не стоит расчесывать место укуса, поскольку есть риск попадания инфекции в кровь. Снимать клеща лучше в медицинском учреждении, а не дома.

Также каждый желающий на горячей линии сможет узнать, как обезопасить себя от клещей: где можно сделать прививки, как лучше одеться, если предстоит отправиться в лес. Надевать в этом случае лучше закрытую одежду и пользоваться отпугивающими насекомых спреями.

Самое известное заболевание - клещевой вирусный энцефалит, поражающий центральную нервную систему. Вирус также может содержаться в сыром молоке овец, коров, коз, буйволов, если эти животные заражены.

Общество Природа Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Опасно: клещи
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