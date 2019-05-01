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01.05.2019 18:43
Рубрика: Экономика

Россия и Австрия смогут избегать двойного налогообложения

Текст: Екатерина Ясакова

Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к российско-австрийской конвенции об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Информация размещена на портале правовой информации.

Конвенция нуждалась в корректировке в связи с обновлением экономической деятельности и изменением законодательства обеих стран.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Для организаций, вовлеченных в российско-австрийские инвестиционные отношения, предполагается ставка налога на дивиденды у источника в размере 5 процентов при условии владения не менее 10 процентов капитала компании, выплачивающей дивиденды. Это позволит применять такую ставку не только в отношении больших, но и средних и малых компаний. Протокол также позволяет облагать у источника выплаты доходов по паевым инвестиционным фондам, включая фонды недвижимости.

Россия также выступила за дополнение конвенции положениями, согласно которым облагаются налогом доходы от отчуждения акций компаний или аналогичных прав в компании, более 50 процентов стоимости которых представлено недвижимым имуществом, в стране (России или Австрии), где оно находится.

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