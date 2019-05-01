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01.05.2019 18:55
Рубрика: Спорт

Россиянка впервые отсудит финал женской футбольной Лиги чемпионов

Текст: Николай Долгополов
Вот и добрались мы до вершин в женском европейском клубном футболе. И ничего что пока до чисто судейских.
Фото: Александр Ступников / РИА Новости Фото: Александр Ступников / РИА Новости
Фото: Александр Ступников / РИА Новости

Наша Анастасия Пустовойтова первой из российских рефери назначена главным судьей финала женской футбольной Лиги чемпионов 2018-2019 годов. Матч между французским "Лионом" и испанской "Барселоной" пройдет 18 мая в Будапеште и станет 60-й международной встречей для Пустовойтовой. Об этом сегодня сообщила Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Фото: REUTERS/Dylan Martinez
"Аякс" выиграл первый матч полуфинала Лиги чемпионов

38-летняя Анастасия Пустовойтова - типичный выходец их настоящего футбола. Играла в молодежной и женской сборной России. Выступала в первенстве страны за "Рязань-ТНК" и "Россиянку". А потом взялась за судейство. И удачно. Была арбитром женского чемпионата Европы-2017. Вскоре ей предстоит выйти со свистком на по поле во время женского первенства мира во Франции.

Дома Анастасии Пустовойтовой первой из российских судей-женщин доверили провести матч мужских команд. В 2012 году ее надолго запомнили игроки молодежных команд "Локомотива" и ЦСКА. Она была сурова к нарушителям - пять желтых карточек. Плюс удаление игрока ЦСКА за нецензурщину в свой адрес.

Жаль, что сами наши футболистки пока не могут похвастаться высокими достижениями. Команды "Рязань-ВДВ" и пермская "Звезда" выбыли из Лиги чемпионов в 1/16 финала.

Фаворитом финала считается, конечно, "Лион". Футболистки этого города, выигрывают трофей последние три года подряд.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов 2018/2019
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