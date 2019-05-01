Российские 100 рублей попали в список лучших банкнот мира

Канадские 10 долларов победили в конкурсе на лучшую денежную купюру в мире по итогам 2018 года, сообщается на сайте Международного банкнотного общества (IBNS).

Эти банкноты были фаворитами конкурса почти с самого начала в голосования. Использование высокотехнологичных материалов в них позволяет обезопасить оборот от подделок. Несколько лет назад бумагу заменил полимер. За канадскими купюрами в числе лидеров последовали швейцарские 200 франков, норвежские 500 крон, российские 100 рублей и купюра 40 долларов Соломоновых островов.

Напомним, что памятная банкнота Банка России образца 2018 года номиналом 100 рублей вошла в обращение 22 мая 2018 года. Она также изготовлена на полимерном субстрате. Основные изображения лицевой стороны - мальчик с футбольным мячом в руке, вратарь в прыжке за мячом, обратной стороны - футбольный мяч как символ земного шара и футбольные болельщики.

За весь прошлый год в мире было выпущено более 150 новых банкнот, однако лишь 10 процентов из них имели свежий дизайн. Как отмечается на сайте конкурса, чтобы достичь успеха в конкурсе, банкнота должна нести художественную ценность и обладать самыми передовыми элементами защиты.

Международная ассоциация коллекционеров бумажных знаков (IBNS) проводит конкурс на лучшую банкноту с 2005 года.