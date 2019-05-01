Самолет с 200 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в Мумбаи

Лайнер авиакомпании Qatar Airways, летевший из китайского города Чунцин в Доху, совершил экстренную посадку в Мумбаи. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на генконсульство КНР в индийском городе.

Инцидент произошел во вторник. Отмечается, что на борту было свыше 200 пассажиров. Из-за механической неисправности самолета пилоты были вынуждены совершить незапланированную посадку, после ее устранения лайнер продолжил полет и в среду утром благополучно приземлился в Дохе. На время ремонтных работ пассажиры (граждане Китая) были замещены в гостиницах.

Из-за задержки многие, летевшие этим рейсом, опоздали на пересадку. В настоящее время власти КНР ведут переговоры с Катаром и авиакомпанией об оказании помощи пассажирам, не успевшим на стыковочные рейсы.