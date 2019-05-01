Сербскому министру в Москве вручен флаг "Бессмертного полка"

Руководитель Исполкома ООД "Бессмертный полк России" Артем Хуторской вручил сербскому министру труда, занятости, по делам ветеранов и социальным вопросам Зорану Джорджевичу флаг общественного движения, так как международная акция по случаю Дня победы - 9 мая в этом году внесена в перечень государственных мероприятий и будет регулярно проходить в Сербии.

"В прошлом году наш президент (Александр Вучич) участвовал в "Бессмертном полку" в Москве вместе с президентом Владимиром Путиным. Они шли вместе. И тогда родилась идея, чтобы и у нас организация данной манифестации осуществлялась на государственном уровне, а празднование проходило совместно, с учетом того, что мы братские народы, которые всегда были вместе в ходе всех войн: даже некоторые россияне погибали в Сербии, а сербы в России", - рассказал министр в интервью агентству "Спутник".

Зоран Джорджевич подчеркнул, что 9 мая флаг "Бессмертного полка" будет торжественно пронесен по улицам сербской столицы, а затем каждый год в преддверии акции он будет вручаться представителю Белграда.

В свою очередь Артем Хуторской отметил, что очень приятно, что марш "Бессмертного полка" стал национальным праздником в Сербии, являющейся для России самым близким другом.

Между тем 24 апреля в разных городах Сербии стартовала акция "Георгиевская ленточка", дав старт комплексу мероприятий к празднованию Дня Победы.

Следует отметить, что "Бессмертные полки" в этом году пройдут в 10 городах Сербии.

"В 2018 году акция состоялась в шести городах, а в этом году их уже 10 - Белград, Ниш, Нови-Сад, Кралево, Крушевац, Крагуевац, Парачин, Панчево, Сомбор и Кикинда. Шествие во всех городах пройдет 9 мая. Сегодня мы видим небывалый интерес к мероприятию у участников, планирующих пройти в шествии с портретом своего предка, через соцсети, звонки и письма от простых людей", - сообщил координатор международного направления "Бессмертный полк России" Сергей Глущенко.

Кроме того, и в Республике Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) ведется полномасштабная подготовка к проведению международной акции "Бессмертный полк", направленной на сохранение духовного, историко-культурного наследия и памяти о подвигах воинов освободителей мира от фашизма.

Так, в интервью "Российской газете" председательствующий в Президиуме БиГ Милорад Додик заявил, что 9 мая обязательно примет участие в акции "Бессмертный полк" в Баня-Луке.

"Все предыдущие годы я принимал участие в "Бессмертных полках", выступал одним из организаторов данной акции, - рассказал политик. - К сожалению, со стороны тех, кто был на стороне захватчиков и преступников, не прекращаются попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, реабилитации фашистских пособников. Крайне важно, что Россия начала столь важную международную акцию. Естественно, мы сразу поддержали ее в Республике Сербской. Сербы прошли через неимоверные ужасы, творимые здесь. Главными своими врагами усташи тогда объявили православных сербов. Они хотели решить сербский вопрос радикально: треть - уничтожить, треть - насильно сделать католиками, треть - выселить в Сербию. Мы - сербы храним память о наших предках, их подвигах и страданиях".