Sony представила новые бесплатные игры для PS Plus

Sony представила две новые игры, которые подписчики сервиса Playstation Plus смогут бесплатно получить в мае.

Overcooked - кулинарный кооперативный платформер с милой и яркой графикой от авторов легендарных Worms. Игра была тепло принята критиками и геймерами, а также награждена премией BAFTA в номинациях "Лучшая семейная игра" и "Лучшая британская игра".

What Remains of Edith Finch - сюжетно-ориентированное приключение, авторы которого черпали вдохновение в сериале "Сумеречная зона" и романе Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества". Эта мрачная и эмоциональная история может дать игрокам немало пищи для размышлений.

Оба проекта можно будет загрузить из PlayStation Store уже 7 мая. До этого момента у всех подписчиков все еще есть возможность успеть добавить в библиотеку апрельские Conan Exiles и The Surge.