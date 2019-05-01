США озаботились успехами России и КНР в космосе

Технологические успехи Китая и России стремительно нивелируют превосходство США в космосе. Противоспутниковые лазеры, комплексы по созданию помех при передаче спутникового сигнала и навигации являются потенциальной угрозой для американской армии. Об этом заявил на страницах The Wall Street Journal исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

Глава Пентагона отметил, американские военные зависят от технологий, базирующихся в космическом пространстве.

"От защищенных сетей связи до систем обнаружения ракетных пусков и перехвата террористических сообщений космический потенциал имеет решающее значение для национальной обороны. На протяжении десятилетий данные возможности не подвергались сомнению, но все изменилось", - пишет Патрик Шанахан.

В качестве примера он назвал количество космических запусков. В прошлом году Китай запустил на орбиту 38 ракет, а США - 17. Кроме того, китайский космический аппарат "Чанъэ-4" совершил посадку на обратной стороне Луны, и это также расстроило главу Пентагона.

- Видя, что есть проблема, не нужно быть ученым-ракетчиком, - считает Шанахан, - Китай и Россия, внимательно изучая нашу экономическую и военную зависимость от космического пространства, разработали такие технологии, как противоспутниковые лазеры, средства создания помех и кибервозможности, призванные использовать эту зависимость.

Он считает, что США необходимо создать Космические силы, которые должны стать шестым видом войск в американской армии. Напомним, что в июне прошлого года президент США Дональд Трамп распорядился о создании Космических сил. Их планируется сформировать к 2020 году. Расходы составят от пяти до десяти миллиардов долларов.