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01.05.2019,  
10:00
Текст:  Николай Грищенко

США озаботились успехами России и КНР в космосе

Технологические успехи Китая и России стремительно нивелируют превосходство США в космосе. Противоспутниковые лазеры, комплексы по созданию помех при передаче спутникового сигнала и навигации являются потенциальной угрозой для американской армии. Об этом заявил на страницах The Wall Street Journal исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Глава Пентагона отметил, американские военные зависят от технологий, базирующихся в космическом пространстве.

"От защищенных сетей связи до систем обнаружения ракетных пусков и перехвата террористических сообщений космический потенциал имеет решающее значение для национальной обороны. На протяжении десятилетий данные возможности не подвергались сомнению, но все изменилось", - пишет Патрик Шанахан.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В качестве примера он назвал количество космических запусков. В прошлом году Китай запустил на орбиту 38 ракет, а США - 17. Кроме того, китайский космический аппарат "Чанъэ-4" совершил посадку на обратной стороне Луны, и это также расстроило главу Пентагона.

- Видя, что есть проблема, не нужно быть ученым-ракетчиком, - считает Шанахан, - Китай и Россия, внимательно изучая нашу экономическую и военную зависимость от космического пространства, разработали такие технологии, как противоспутниковые лазеры, средства создания помех и кибервозможности, призванные использовать эту зависимость.

Он считает, что США необходимо создать Космические силы, которые должны стать шестым видом войск в американской армии. Напомним, что в июне прошлого года президент США Дональд Трамп распорядился о создании Космических сил. Их планируется сформировать к 2020 году. Расходы составят от пяти до десяти миллиардов долларов.

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