Видео: Ошеломительные кадры разрушительного торнадо в Румынии

В Румынии местные власти ликвидируют последствия разрушительного торнадо, который вечером 30 апреля промчался в некоторых районах страны.

В результате разгула стихии на трассе А2 вблизи населенного пункта Брынковень оказался перевернут автобус, в котором ехали около 40 пассажиров. После происшествия 30 человек обратились в за помощью к медикам. Ураганный ветер также разрушил более 10 частных домов. В пострадавшей местности работают спасательные отряды.

Очевидцам удалось заснять прохождение разрушительного торнадо на видео.

Одним из первых природное явление заметил водитель автомашины, двигающийся по шоссе. По словам свидетелей, сначала дорога и прилегающие территории подверглись удару гигантского града, а затем возникли огромные воздушные столбы, поднимающие тучи пыли. Растерянные люди останавливали автомобили и не знали, как поступить.

"Местные синоптики предупреждают, что смерчи в Румынии скоро будут носить массовый характер, их будет провоцировать глобальное потепление. Особенно уязвима будет Нижнедунайская равнина", - сообщает портал Gismeteo.ru.