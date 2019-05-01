У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли столкновения

У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли беспорядки. В результате столкновений пострадали несколько протестующих. Два человека задержаны.

Как сообщает ТАСС, у здания дипмисии собрались противники Николаса Мадуро и члены аргентинских левых движений. Словесный конфликт перерос в драку. Для разгона буйных граждан полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули.

"Мы проведем внутреннее расследование и оценим действия наших сотрудников", - заявил министр безопасности Буэнос-Айреса Диего Сантильи.