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01.05.2019 11:57
Рубрика: В мире

В автобусах Южной Кореи ввели бесплатный Wi-Fi

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

С 1 мая по всей Южной Корее на городских автобусах начала действовать услуга бесплатного доступа в интернет через Wi-Fi. До конца года она будет введена абсолютно на всех городских автобусах страны.

Как заявили в министерстве науки, технологий и телекоммуникаций Республики Корея, бесплатный интернет через Wi-Fi доступен пока на 4200 городских автобусах во всех 16 регионах страны. До конца года соответствующее оборудование будет на всех без исключения 24 тысячах автобусах, которые выполняют маршруты по городам Южной Кореи. Впрочем, в ряде городов бесплатный Интернет будет доступен на всех автобусах и раньше.

Согласно разъяснению ведомства, расходы по установке оборудования разделили пополам центральное правительство и местные власти. До настоящего времени бесплатный Wi-Fi в Корее был доступен в первую очередь в общественных местах, примерно в 13 тысячах точках страны. Но потом корейцы стали высказывать пожелания иметь шанс воспользоваться бесплатным доступом в Интернет и при использовании общественного транспорта. В рамках этой политики и была начата установка на городских автобусах соответствующего оборудования.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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В министерстве науки, технологий и телекоммуникаций РК пояснили, что доступ в интернет в автобусах страны будет доступен через идентификатор SSID беспроводной сети в виде PublicWifi@Bus_Free_0000, где вместо последних нолей надо будет ввести четырехзначный номер конкретного маршрута. Будет доступна также и версия с повышенным уровнем безопасности и защиты в виде PublicWifi@Bus_Secure_0000. Впрочем, эксперты ведомства подчеркнули, что все равно из соображений безопасности и сохранности личных данных не рекомендуют совершать финансовые сделки через Wi-Fi автобусов даже в варианте с повышенным уровнем защиты.

Корейские пользователи с одобрением восприняли это нововведение, но при этом озвучили пожелание, чтобы улучшения по части бесплатного доступа в Интернет коснулись помимо автобусов еще и метро, где попросили повысить скорость передачи данных.

В мире Восточная Азия Южная Корея
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