В Британии министром обороны стала женщина

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку главу оборонного ведомства Гэвина Уильямсона, возложив на него ответственность за утечку служебной информации с заседания Совета национальной безопасности. Как отмечает Reuters, в связи с этим инцидентом он утратил доверие главы правительства.

О какой именно утечке идет речь, не уточняется. Известно лишь, что заседание СНБ проходило 23 апреля. Недовольство Мэй вызвало поведение Уильямсона во время санкционированного премьером расследования. По ее мнению, он недостаточно сотрудничал со следствием в отличие от остальных членов совета. В связи с этим Мэй приняла решение отправить его в отставку.

На его место уже назначена Пенни Мордонт, прежде занимавшая пост министра по международному развитию. Он также продолжит выполнять функции министра по делам женщин и равенства. Королева уже одобрила это назначение.