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01.05.2019 21:04
Рубрика: В мире

В ходе первомайской манифестации в Париже задержаны 330 человек

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Столкновения, которые произошли в Париже на бульваре Монпарнас еще до начала первомайской манифестации, не предвещали ничего хорошего. Правда, после того, как колонны представителей шести профцентров, к которым присоединились "желтые жилеты", стартовали в сторону площади Италии, казалось, что ситуация в некоторой степени стабилизировалась.
Фото: Жюльен Маттиа/РИА Новости Фото: Жюльен Маттиа/РИА Новости
Фото: Жюльен Маттиа/РИА Новости

Но буквально через полчаса наиболее агрессивные участники шествия, а среди них было по крайней мере несколько сотен экстремистов из "черного блока", принялись снова забрасывать стражей порядка камнями, бутылками, фрагментами дорожных ограждений, что встречались у них на пути.

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Полицейские помимо использования гранат со слезоточивым газом, применили, судя по всему, заранее разработанную тактику: они отсекли голову колонны, где в основном находились самые активные манифестанты. Таким образом, большинство участников традиционного марша по случаю Дня труда, для которых он - праздник, а не повод помахать кулаками, остались заблокированными на подходе к площади Италии.

В течение нескольких часов разрозненные группы демонстрантов, изменив маршрут, блуждали по улицам юго-востока Парижа. При этом, то и дело возникали столкновения с полицией. Были подожжены несколько машин, разбиты витрины банковского отделения. Наиболее ожесточенные стычки произошли на Госпитальном бульваре рядом со старейшим в городе больничным комплексом
Сальпетриер, куда попытались прорваться пара десяток парней "черного блока", но были остановлены.

В ходе столкновений полицейские действовали жестко, и от них доставалось не только протестующим, но и журналистам. Среди них оказалась и корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, которая снимала происходящее на мобильный телефон. Несмотря на то, что у нее на руке была повязка "Пресса", а на каске соответствующая надпись, она попала под их дубинки. Удары пришлись по голове и руке. К счастью, от серьезной травмы спала каска, но рука, как она созналась, "пока болит и распухла", что заставило ее отправиться на осмотр в больницу.

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Что касается профсоюзной части манифестации, то ее участники вели себя смирно, и особых проблем с полицией у них не возникло. Под вечер, когда беспорядки стали постепенно сходить на нет, манифестанты собрались на площади Италии. Спустя некоторое время полицейские стали партиями их выпускать с тем, чтобы они могли добраться до вокзалов и автобусных стоянок,
чтобы затем отправиться по домам.

По данным профсоюзов, по всей стане прошло свыше 200 первомайских демонстраций, и самой бурной была парижская. Как сообщили во французском министерстве внутренних дел, в них приняли участие 164 с лишним тысячи человек. Из них 28 тысяч в Париже. Правда, неизвестно, сколько среди них было "желтых жилетов". Всего во французской столице было задержано 330 манифестантов, а 220 из них взяты под арест.

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