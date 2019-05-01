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01.05.2019 06:30
Рубрика: В мире

В Китае канадца приговорили к смертной казни за наркотики

Торговаший наркотиками гражданин Канады приговорен к высшей мере наказания в Китае. Фань Вэй был лидером преступной группировки, которая занималась производством и сбытом метамфетамина. Запрещенные психотропные вещества реализовывались в особо крупных размерах.

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Народный суд города Цзяньмэнь вынес приговор еще 10 членам банды, среди которых гражданин США и четыре мексиканца. Несколько злоумышленников получили пожизненные сроки. Суд также постановил конфисковать имущество Фань Вэя.

Власти Канады уже назвали вынесенный приговор жестким и бесчеловечным. "Мы считаем, что это не должно применяться ни в одной стране", - заявила глава МИД страны Христя Фриланд. Она добавила, что Оттава уже много лет "выступает решительно против применения смертной казни".

В мире Восточная Азия Китай В мире Северная и Центральная Америка Канада Борьба с наркотиками
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