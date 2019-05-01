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01.05.2019 17:07
Рубрика: Культура

В Малом театре прошел спектакль "Всегда зовите Долли!" с Муравьевой

Текст: Анастасия Казьмина
Фото: пресс-служба Малого театра Фото: пресс-служба Малого театра
Фото: пресс-служба Малого театра

Малый театр по-весеннему наполнен зрителям с цветами, все заранее готовились к встрече с любимой актрисой - Ириной Муравьевой. К ее юбилею режиссер Владимир Иванов выбрал пьесу канадского писателя Торнтона Уайлдера.

Фото: Пресс-служба ТЮЗа им. А.А. Брянцева
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В начале спектакля рассказчик объясняет: в 1935 году был написан фарс Оксенфорда, в 1938 появилась адаптация Уайлдера, а в 1969 году на экране вышел знаменитый фильм с Барбарой Стрейзанд, и наконец, 2019 год - спектакль "Всегда зовите Долли!". Постепенно оживает массовка в ярких платьях и париках, подготавливая зрительный зал к выходу на сцену главной актрисы.

Органичная, узнаваемая и вместе с этим загадочная Ирина Муравьева в дуэте с Валерием Афанасьевым демонстрирует мастерство партнерства, тонкой игры.

Песен, танцев в спектакле больше, чем действия. Зрительный зал постоянно находится в центре событий, актёры иронично работают с приемом "театра в театре", выхода из роли. Несмотря на все трудности, встающие на пути драматического режиссера во время работы с мюзиклом, праздник театра, радость встречи с любимыми артистами не оставят никого равнодушным.

Культура Театр Драматический театр
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