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01.05.2019 20:06
Рубрика: В мире

В МИД призвали Париж расследовать нападение на российскую журналистку

Текст: Юрий Когалов

Российское внешнеполитическое ведомство призвало французские власти провести тщательное расследование инцидента, в котором от действий полиции пострадала российская журналистка, выполнявшая свою профессиональную деятельность.

"Считаем недопустимым применение насилия в отношении журналистов при осуществлении своих профессиональных обязанностей. Призываем французские власти провести тщательное расследование этого инцидента, а профильные правозащитные организации и НПО - держать этот вопрос на контроле. Со своей стороны продолжим внимательно отслеживать развитие ситуации", - отметили на Смоленской площади.

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Видео: В Париже произошли столкновения демонстрантов с полицией

Напомним, в ходе первомайских демонстраций во французской столице пострадала корреспондент РИА Новости Виктория Иванова. Журналистка снимала происходящее на улицах на камеру мобильного телефона. Полиция применила силу для разгона хулиганов, устроивших беспорядки. Несколько ударов получила и россиянка, несмотря на то, что носила повязку с надписью "пресса". От травмы головы ее спас шлем, но пострадала рука, после инцидента ей пришлось обратиться за медицинской помощью.

Между тем французские правоохранительные органы задержали около 250 человек в ходе демонстраций в Париже, в которых приняли участие порядка 16 тысяч человек. 

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