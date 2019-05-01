В Москве около 3,5 тысяч человек приняли участие в шествии КПРФ

Около 3,5 тысяч человек приняли участие в первомайском шествии КПРФ в Москве. На праздничном митинге лидер компартии Геннадий Зюганов поздравил россиян с праздником весны и труда, а также заявил, что партия готова к единому дню голосования 8 сентября.

По информации столичного главка МВД России, в шествии по центральным улицам города приняли участие около 3500 человек. Конечным пунктом стала Театральная площадь, где и состоялся митинг.

Среди участников мероприятия - депутаты от фракции в Госдуме, московские коммунисты, Союз советских офицеров, Движение в поддержку армии, а также независимые профсоюзы и ряд других левых общественных организаций.

Лозунг акции - "Да здравствует 1 мая - День международной солидарности трудящихся!".

Как заявил на митинге лидер КПРФ, у страны достаточно возможностей, чтобы "сосредоточить ресурсы и направить их на развитие державы". Он напомнил, что "солидарный труд, солидарный подвиг всегда помогали нам пробиться к самым высоким победам".

Поздравляя россиян с Первомаем, Зюганов напомнил, что Дню международной солидарности трудящихся исполняется 130 лет. И сегодня идеалы борцов за социализм актуальны, считает лидер компартии.