Видео: В Париже произошли столкновения демонстрантов с полицией

Первомайская манифестация, которая традиционно проходит в Париже по призыву профсоюзов, а к ней в этом году присоединись "желтые жилеты", должна была стартовать в 14:30 (15:30 мск).Однако примерно за час до начала на бульваре Монпарнас, где собралось несколько тысяч человек, вспыхнули стычки с полицией. Их спровоцировали парни в черном, судя по всему, из экстремистского движения "черный блок", которые накануне в социальных сетях заявили о том, что намереваются массово навестить французскую столицу и, как это уже было в прошлом году, устроить вакханалии.

"Черноблочники" просочились в первые ряды демонстрантов и стали швырять в полицейских камни, бутылки и прочие предметы. Те ответили гранатами со слезоточивым газом и регулярно атаковали радикалов в черном.

То, что 1 мая в Париже может быть жарко, накануне предупреждали во французском МВД. Именно поэтому для обеспечения порядка в столице были мобилизованы серьезные силы - 7400 правоохранителей. Помимо этого впервые применяются "силы быстрого реагирования" в виде полицейских групп на 190 мотоциклах, которым дан приказ отлавливать тех манифестантов, которые будут участвовать в погромах.

Как и в дни "желтых субботников", район Елисейских полей, кварталы вокруг резиденции французского президента, здания Национального собрания, а также собора Парижской Богоматери объявлены зоной, где какие-либо манифестации запрещены.

В ходе профилактических проверок, а их, начиная с вечера вторника, проведено свыше 9 тысяч, были задержаны 165 человек, у которых обнаружили противогазы и предметы пригодные для использования в качестве оружия. Среди них оказались несколько испанцев. У них нашли канистры с бензином, ножи и баллончики с газом.