Видео: В Париже произошли столкновения демонстрантов с полицией

Новости

В британской школе детей лишили обеда из-за долга матери 16:04
Запуск "убийцы фрегатов" сняли на видео 16:02
Жена Павла Чухрая пояснила информацию о госпитализации режиссера 16:00
В Бангладеш обнаружены пирамиды загадочной цивилизации 15:42
Народные дипломаты из США: "Крымчан наказывают за их выбор" 15:40
В Крыму возмутились решением суда Чехии по отношению к россиянам 15:23
Президент Грузии выступила против создания военной базы США в стране 15:17
В Китае высоко в горах найдены 3500-летние петроглифы 15:14
Пригожин и директор Алсу прокомментировали ее участие на "Евровидении" 15:00
В Москве началась высадка кустарников по программе городского благоустройства 14:50
Атмосферное давление в Москве упадет до рекордно минимального значения 14:48
"Справороссы" провели первомайский митинг в центре Москвы 14:43
Конгрессмен отчитал Пенса за поддержку антиправительственных сил в Венесуэле 14:42
"Ночные волки" в ходе пробега, посвященного 9 мая, прибыли в Варшаву 14:30
В Москве около 3,5 тысяч человек приняли участие в шествии КПРФ 14:29
Видео: В Луну на огромной скорости врезался неизвестный объект 14:21
В Анапе спасли просидевшего четыре дня в колодце мужчину 14:14
ЛДПР провела первомайский митинг 13:49
Правоохранители начали поиск ложного минера "Лужников" 13:20
Берлускони перенес операцию и проходит интенсивную терапию 13:03
Первомайская демонстрация в Москве прошла без происшествий 12:55
Самолет с 200 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в Мумбаи 12:32
В России заблокировано около 10 тысяч пиратских сайтов 12:25
В Волжском из-за непогоды отменили первомайскую демонстрацию слонов 12:20
Фестиваль "Пасхальный дар" продолжается: 14 площадок ждут гостей 12:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
01.05.2019 15:50
Рубрика: В мире

Видео: В Париже произошли столкновения демонстрантов с полицией

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Первомайская манифестация, которая традиционно проходит в Париже по призыву профсоюзов, а к ней в этом году присоединись "желтые жилеты", должна была стартовать в 14:30 (15:30 мск).Однако примерно за час до начала на бульваре Монпарнас, где собралось несколько тысяч человек, вспыхнули стычки с полицией. Их спровоцировали парни в черном, судя по всему, из экстремистского движения "черный блок", которые накануне в социальных сетях заявили о том, что намереваются массово навестить французскую столицу и, как это уже было в прошлом году, устроить вакханалии.

"Черноблочники" просочились в первые ряды демонстрантов и стали швырять в полицейских камни, бутылки и прочие предметы. Те ответили гранатами со слезоточивым газом и регулярно атаковали радикалов в черном.

Фото: AP
Собор Парижской Богоматери может быть переделан в оранжерею

То, что  1 мая в Париже может быть жарко, накануне предупреждали во французском МВД.  Именно поэтому для обеспечения порядка в столице были мобилизованы серьезные силы - 7400 правоохранителей.  Помимо этого впервые применяются "силы быстрого реагирования" в виде полицейских групп на 190 мотоциклах, которым дан приказ отлавливать тех манифестантов, которые будут участвовать в погромах.

Как и в дни "желтых субботников", район Елисейских полей, кварталы вокруг резиденции французского президента, здания Национального собрания, а также собора Парижской Богоматери объявлены  зоной, где какие-либо манифестации  запрещены.

В ходе профилактических проверок, а их, начиная  с вечера вторника, проведено свыше 9 тысяч, были задержаны 165 человек, у которых обнаружили  противогазы и предметы пригодные для использования в качестве оружия. Среди них оказались несколько испанцев. У них нашли канистры с бензином, ножи и баллончики с газом.

В мире Европа Франция Акции "желтых жилетов" в Париже РГ-Видео РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поздравил нового императора Японии
Лондонский суд приговорил Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюрьмы
Каракас ответил на слова Помпео о попытке Мадуро покинуть Венесуэлу
Пушков: Москва не будет играть в поддавки с Киевом
Пригожин и директор Алсу прокомментировали ее участие на "Евровидении"