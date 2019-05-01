В Риге прошел марш против ликвидации русских школ

Майские ветра на берегах Балтики, констатируют обозреватели в Латвии, несут не только надежду на общественное пробуждение, но и умножают уверенность в необходимости массовых манифестаций против угрозы сегрегации и апартеида в отношении русскоговорящего населения страны.

Маршем "За русские школы и социальную справедливость", который прошел по самой протяженной магистрали Риги, отметил 1 мая "Русский союз Латвии" публичную акцию, в которой приняло участие - по предварительным данным - более пяти тысяч манифестантов.

Выход на традиционную маевку людей мотивировало и апрельское решение Конституционного суда, который окончательно вынес вердикт о ликвидации образования на русском языке. Теперь в Латвии уроки на русском предполагается оставить лишь для двух предметов: русского языка и литературы, а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Постепенная реализация реформы начнется с начала нового учебного года, а завершится к 1 сентября 2021 года.

Лидер РСЛ и один из кандидатов на майских выборах в Европарламент Татьяна Жданок емко сформулировала программу своих единомышленников, подчеркнув в беседе с "РГ", что партия выступает "за Европу для всех народов и всех языков". Сейчас для партии, по ее словам, важнейшая задача - получить места для представителей русскоязычной общины в Европейском парламенте для ее дальнейшей консолидации в ЕС.

Русское население двухмиллионной страны должно получить культурную и образовательную автономию, в том числе - право самим определять языки обучения в школах и выбирать язык общения с государством и самоуправлениями.

"Русские школы - мир в Латвии" - таков лейтмотив манифестации, подчеркивают ее участники. Они требуют прекратить преследования активистов Штаба защиты русских школ, педагогов и директоров учебных заведений, которые противодействуют введению норм дискриминирующей реформы образования.

Кстати, организаторы движения в защиту школ предложили родителям, которые готовы заявить свой протест, но при этом не хотели ассоциировать себя с конкретной политической силой, встать в самостоятельную первомайскую "родительскую шеренгу". Эту идею поддержал и председатель родительского форума Константин Чекушин, который еще накануне на своей странице в фейсбуке, обращаясь к правительству, подчеркнул, что старшее поколение "не согласно с людоедским законом и не согласно с тем, чтобы страдали их дети".

Сопредседатель РСЛ, депутат Европарламента Мирослав Митрофанов, которого цитируют местные источники, убежден в том, что совместными усилиями им удастся отстоять право национальных меньшинств обучать своих детей на родном языке. Он, в частности, привел в пример соседей по европейскому континенту, которым пришлось пройти сложный путь, отстаивая свои права и интересы. Баски, валлийцы, каталонцы, шотландцы - все они тоже боролись за право получать образование на родном языке.

Кстати, напомнил депутат, такая возможность предоставлена и жителям Южного Тироля, где в местных школах преподавание полностью ведется на немецком, а итальянский дети изучают как второй язык.

А вот латвийское правосудие, увы, оказалось неспособно гарантировать представителям нацменьшинств реализацию их неотъемлемых прав, была вынуждена констатировать на прошлой неделе российская дипмиссия в Риге. Решение КС, по мнению посольства, не только не способствует консолидации общества, а наоборот, лишь способно создать дополнительные проблемы для русскоязычных школьников и учителей.

Глубокое сожаление в связи с вынесенным вердиктом КС ранее высказали и на Смоленской площади. В МИД считают, что юристы "проигнорировали международно-правовые обязательства страны в сфере защиты нацменьшинств, проистекающие в том числе из Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, напрямую закрепляющей право на изучение родного языка, и соответствующих обязательств Риги в ОБСЕ".