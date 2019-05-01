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01.05.2019 11:20
Рубрика: Экономика

В России выросли пошлины на экспорт нефти и бензина

Текст: Александра Воздвиженская
С 1 мая экспортная пошлина на нефть в России выросла на 7,2 доллара - до 104,6 доллара за тонну в связи с ростом цены нефти Urals. Пошлина на высоковязкую нефть поднялась с 9,7 до 10,4 доллара. Это следует из расчетов Минфина. Если в период мониторинга, который берется за основу, с 15 февраля по 14 марта тонна нефти Urals стоила 475 долларов, то с 15 марта по 14 апреля она выросла в цене до 503,9 доллара.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ставка пошлины в этом году - 30 процентов с корректирующим коэффициентом 0,833. Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Пошлина на светлые нефтепродукты и масла, а также на экспорт товарного бензина повысится с 1 мая до 31,3 доллара за тонну, на темные нефтепродукты - до 104,6 доллара. Пошлина на нафту вырастет до 57,5 доллара за тонну, на кокс - до 6,7 доллара. Плата за экспорт сжиженного газа в мае остается нулевой.

Тем временем

С 1 мая также и в Беларуси повышаются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, сообщает БЕЛТА.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть
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