В России выросли пошлины на экспорт нефти и бензина

С 1 мая экспортная пошлина на нефть в России выросла на 7,2 доллара - до 104,6 доллара за тонну в связи с ростом цены нефти Urals. Пошлина на высоковязкую нефть поднялась с 9,7 до 10,4 доллара. Это следует из расчетов Минфина. Если в период мониторинга, который берется за основу, с 15 февраля по 14 марта тонна нефти Urals стоила 475 долларов, то с 15 марта по 14 апреля она выросла в цене до 503,9 доллара.

Ставка пошлины в этом году - 30 процентов с корректирующим коэффициентом 0,833. Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла, а также на экспорт товарного бензина повысится с 1 мая до 31,3 доллара за тонну, на темные нефтепродукты - до 104,6 доллара. Пошлина на нафту вырастет до 57,5 доллара за тонну, на кокс - до 6,7 доллара. Плата за экспорт сжиженного газа в мае остается нулевой.

Тем временем



С 1 мая также и в Беларуси повышаются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, сообщает БЕЛТА.