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01.05.2019 09:28
Рубрика: В мире

Венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес укрылся в испанском посольстве

Текст: Юрий Когалов

Один из лидеров венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопес, освобожденный накануне из-под домашнего ареста своими сторонникам, укрылся со своей семьей сначала в чилийском посольстве, а затем перебрался в испанское. Об этом пишет газета La Vanguardia.

Фото: REUTERS
Мадуро обвинил оппозиционера Лопеса в очередной попытке госпереворота

Как отметил на своей станице в Twitter министр иностранных дел Чили Роберто Ампуэро, это было личное решение Лопеса и его супруги, которые имеют испанские корни. В дипмиссии Чили они провели несколько часов.

Напомним, во вторник в Венесуэле была предпринята очередная попытка государственного переворота. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал свергнуть законного президента Николаса Мадуро, а группа военных перекрыла транспортную развязку неподалеку от авиабазы в Каракасе. Как впоследствии заявил министр обороны Владимир Падрино Лопес, большая часть солдат была приведена туда обманным путем и затем вернулась в расположение своих частей.

Леопольдо Лопес был освобожден теми же военными из-под домашнего ареста. Напомним, ранее он был приговорен к 14 годам лишения свободы.

Примечательно, что власти Испании, на территории посольства которой он в настоящее время находится, заявили, что не поддерживают военный переворот.

В мире Южная Америка Венесуэла В мире Европа Испания Попытка госпереворота в Венесуэле
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