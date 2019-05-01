Виктор Сухоруков прокомментировал отмену спектаклей из-за его болезни

Театр имени Моссовета отменил ближайшие спектакли с участием народного артиста России Виктора Сухорукова в связи с состоянием его здоровья.

"В связи с болезнью народного артиста России Виктора Ивановича Сухорукова в репертуаре произошли следующие изменения: 6 мая вместо объявленного на Основной сцене спектакля "Встречайте, мы уходим" будет показан спектакль "Иисус Христос - суперзвезда", - говорится в опубликованном в Instagram сообщении театра.

Сам актер, комментируя ситуацию, пояснил, что не может выйти на сцену из-за недавно полученной травмы, а спектакли пришлось отметить из-за того, что у Сухорукова нет второго состава.

"Я просил руководство ввести других актеров, чтобы производство не нарушалось, чтобы публика не возвращала билеты, но так получилось", - объяснил артист телеканалу "Звезда", добавив, что он уже "идет на поправку", и поклонникам не стоит думать "ничего плохого и печального".

Напомним, 4 апреля актер повредил руку по время спектакля "Встречайте, мы уходим" - он попытался перепрыгнуть через ковер, но споткнулся и неудачно упал. Представление пришлось завершить досрочно, а артиста - доставить в НИИ имени Склифосовского. Спустя пять дней актера выписали из больницы с вывихом руки.