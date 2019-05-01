Новости

Виктор Сухоруков прокомментировал отмену спектаклей из-за его болезни 11:14
Путин поздравил нового императора Японии 11:00
На Украине мову и вышиванки назвали символами упадка 10:51
Видео: В центре Москвы проходит первомайское шествие 10:40
Певица Алсу примет участие в конкурсе "Евровидение-2019" 10:40
Беглов вручил ключи от квартир ветеранам и блокадникам 10:35
В столице стартует фестиваль "Московская весна A CAPPELLA" 10:34
Дружелюбную белуху в Норвегии назвали "российским шпионом" 10:25
В Москве из-за первомайского шествия перекрыт центр города 10:25
Полиция установила личность стрелявшего в университете Северной Каролины 10:05
Названа оптимальная порция праздничного шашлыка 10:05
Ученые рассказали, чем можно частично заменить спорт, чтобы похудеть 10:00
Истории о Lada Granta признаны лучшими в России 10:00
В Башкирии на мужчину напала бешеная рысь 09:47
Банки могут уравнять комиссии при межрегиональных переводах 09:46
Российские 100 рублей попали в список лучших банкнот мира 09:40
Венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес укрылся в испанском посольстве 09:28
В Забайкалье при пожаре в частном доме погибли трое 09:20
В Чехии суд разрешил отелю требовать от клиентов признания Крыма украинским 09:20
Иран предупредил о вероятных столкновениях КСИР с США в Персидском заливе 09:17
В Приморье нашли останки экипажа Ил-2, упавшего в 1944 году 09:00
Исследователи опубликовали данные о ядерном арсенале США 08:50
Почти 200 человек отравились супом на детском празднике в Мексике 08:36
На курильском вулкане Эбеко произошел пепловый выброс 08:35
Apple может снизить цены на продукцию из-за снижения продаж 08:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
01.05.2019 11:14
Рубрика: Культура

Виктор Сухоруков прокомментировал отмену спектаклей из-за его болезни

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Театр имени Моссовета отменил ближайшие спектакли с участием народного артиста России Виктора Сухорукова в связи с состоянием его здоровья.

"В связи с болезнью народного артиста России Виктора Ивановича Сухорукова в репертуаре произошли следующие изменения: 6 мая вместо объявленного на Основной сцене спектакля "Встречайте, мы уходим" будет показан спектакль "Иисус Христос - суперзвезда", - говорится в опубликованном в Instagram сообщении театра.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Медики рассказали о состоянии Виктора Сухорукова

Сам актер, комментируя ситуацию, пояснил, что не может выйти на сцену из-за недавно полученной травмы, а спектакли пришлось отметить из-за того, что у Сухорукова нет второго состава.

"Я просил руководство ввести других актеров, чтобы производство не нарушалось, чтобы публика не возвращала билеты, но так получилось", - объяснил артист телеканалу "Звезда", добавив, что он уже "идет на поправку", и поклонникам не стоит думать "ничего плохого и печального".

Напомним, 4 апреля актер повредил руку по время спектакля "Встречайте, мы уходим" - он попытался перепрыгнуть через ковер, но споткнулся и неудачно упал. Представление пришлось завершить досрочно, а артиста - доставить в НИИ имени Склифосовского. Спустя пять дней актера выписали из больницы с вывихом руки.

Культура Театр Драматический театр Персона: Виктор Сухоруков
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пушков: Москва не будет играть в поддавки с Киевом
В Чехии суд разрешил отелю требовать от клиентов признания Крыма украинским
Зеленский извинился за видеоролик с плачущим Кадыровым
Назначен новый посол России в Беларуси
Нарухито стал новым императором Японии