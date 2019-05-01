Владимир Путин подписал закон о Рунете

В России будет создана необходимая инфраструктура, которая обезопасит рунет от каких-либо сторонних угроз. Информация будет шифроваться с помощью российских методов. Контролировать весь процесс будет Роскомнадзор.

Инициаторы закона - сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова, и депутат Госдумы Андрей Луговой. Защита рунета - ответ на опубликованную американскую стратегию национальной кибербезопасности. В ней упоминается, что Россия, якобы, причастна к кибератакам.

При этом, Россия не собирается отделяться от мирового интернета. Законопроект призван, в первую очередь, обеспечить работу рунета в случае исключения страны из мирового интернета извне.

На реализацию закона предполагается потратить 30 миллиардов рублей.