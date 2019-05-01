Владимир Путин смягчил требования к госзакупкам в сфере культуры

Президент России подписал закон о смягчении требований к государственным закупкам в сфере культуры.

Для таких организаций увеличены максимально допустимые суммы для заключения контрактов с единственным поставщиком. А также смягчены требования к закупкам, осуществляемым бюджетными учреждениями и ФГУПами за счет пожертвований и благотворительных взносов.

Прописана также возможность прямого запрета на привлечение субподрядчиков (соисполнителей) при проведении музеями, архивами, библиотеками конкурсов с ограниченным участием.