Выплаты детских пособий переведут на карту "Мир"

С 1 мая в заявлениях на выплаты пособий по безработице, по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком и при передаче ребенка в семью гражданам нужно указывать реквизиты только карт платежной системы "Мир". Оформление таких выплат на карты международных платежных систем больше не допускается.
Это следует из ранее принятого решения правительства, которое последовательно переводит бюджетные выплаты на национальные карты.
Получение ранее оформленных социальных выплат на карты Visa и MasterCard пока допускается, однако по мере истечения срока их действия они должны обмениваться только на национальные карты. Такой переходный период продлится до 1 июля 2020 года - после этого получение пособий на карты Visa и MasterCard уже невозможно. К этому же сроку должен быть завершен обмен международных карт на карты "Мир" у пенсионеров, причем как "гражданских", так и "военных".
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