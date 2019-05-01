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01.05.2019 05:00
Рубрика: Экономика

Выплаты детских пособий переведут на карту "Мир"

Текст: Игорь Зубков
С 1 мая в заявлениях на выплаты пособий по безработице, по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком и при передаче ребенка в семью гражданам нужно указывать реквизиты только карт платежной системы "Мир". Оформление таких выплат на карты международных платежных систем больше не допускается.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Это следует из ранее принятого решения правительства, которое последовательно переводит бюджетные выплаты на национальные карты.

Когда кража банковской карты не является страховым случаем

Получение ранее оформленных социальных выплат на карты Visa и MasterCard пока допускается, однако по мере истечения срока их действия они должны обмениваться только на национальные карты. Такой переходный период продлится до 1 июля 2020 года - после этого получение пособий на карты Visa и MasterCard уже невозможно. К этому же сроку должен быть завершен обмен международных карт на карты "Мир" у пенсионеров, причем как "гражданских", так и "военных".

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Экономика Пенсии и пособия Закон о национальной платежной системе
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