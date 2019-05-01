Выплаты детских пособий переведут на карту "Мир"

С 1 мая в заявлениях на выплаты пособий по безработице, по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком и при передаче ребенка в семью гражданам нужно указывать реквизиты только карт платежной системы "Мир". Оформление таких выплат на карты международных платежных систем больше не допускается.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости