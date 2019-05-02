Чистая российская нефть поступила на территорию Беларуси

2 мая в 12.40 мск очищенная от примесей органическими хлоридами российская нефть поступила на белорусскую территорию.

Ранее это анонсировало Минэнерго РФ, сегодня подтвердил концерн "Белнефтехим". "Проведено вытеснение загрязненной органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода "Дружба" в резервуары ЛПДС "Унеча". После проведения стандартных технологических операций и отбора проб из прибывшей партии нефти в присутствии представителей ОАО "Транснефть" и ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в 14.28 транспортировка нефти продолжилась в сторону ЛПДС "Мозырь", - говорится в сообщении.

В последние дни нефтетранспортные компании России и Беларуси активно занимаются вытеснением загрязненного потока из нефтепровода "Дружба". О попадании в трубу партии с органическими хлоридами стало известно 19 апреля, ведется расследование. В связи с этим был остановлен экспорт нефти из Беларуси, а также транзит далее на Украину, в Словакию и Польшу. Последней пришлось использовать свои резервы.