Чистая российская нефть поступила на территорию Беларуси

Ранее это анонсировало Минэнерго РФ, сегодня подтвердил концерн "Белнефтехим". "Проведено вытеснение загрязненной органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода "Дружба" в резервуары ЛПДС "Унеча". После проведения стандартных технологических операций и отбора проб из прибывшей партии нефти в присутствии представителей ОАО "Транснефть" и ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в 14.28 транспортировка нефти продолжилась в сторону ЛПДС "Мозырь", - говорится в сообщении.
В последние дни нефтетранспортные компании России и Беларуси активно занимаются вытеснением загрязненного потока из нефтепровода "Дружба". О попадании в трубу партии с органическими хлоридами стало известно 19 апреля, ведется расследование. В связи с этим был остановлен экспорт нефти из Беларуси, а также транзит далее на Украину, в Словакию и Польшу. Последней пришлось использовать свои резервы.