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02.05.2019 09:17
Рубрика: В мире

Депутаты корейской оппозиции постриглись налысо в знак протеста

Текст: Олег Кирьянов

Те, кто сегодня находился перед главным зданием парламента Южной Кореи в Сеуле, могли созерцать несколько необычную картину. Пятеро взрослых мужчин торжественно уселись на стулья, после чего к ним с машинками подошли парикмахеры и за десять минут лишили мужчин шевелюр, сделав стрижку "под ноль". Во время этой процедуры около полусотни собравшихся вокруг людей, большинство из которых составляли мужчины и женщины в строгих деловых костюмах, увлеченно пели государственный гимн Кореи. Вся церемония завершилась аплодисментами и скандированием лозунгов "Остановить Мун Чжэ Ина!", "Накажем диктатуру, защитим Конституцию!"

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Как выяснилось, сегодня побрились "под ноль" четыре депутата главной оппозиционной Партии свободной Кореи (ПСК) и глава Комитета ПСК в провинции Южная Чхунчхон. А двумя днями ранее это же сделал еще один депутат ПСК, чей почин сегодня и подхватили уже в массовом порядке.

Таким несколько нетрадиционным образом политики выразили свое негативное отношение по поводу решения парламента одобрить два законопроекта: о создании нового органа по расследованию коррупцию, а также поправки, несколько изменяющие систему, которая определяет на всеобщих выборах количество депутатов, избираемых прямым голосованием и по пропорциональной схеме.

Тут следует отметить, что законы поддержала не только правящая партия, но еще и три оппозиционных, а против была только ПСК, что ей не помешало заявить о "диктатуре правящей партии". Депутаты ПСК в последние несколько дней круглосуточно "держали оборону" парламента, не позволяя другим народным избранникам попасть в зал заседаний и провести голосование. Однако после нескольких стычек и даже драк депутаты остальных партий смогли-таки прорваться в парламент и принять законы. В ответ ПСК приняла решение "перенести борьбу на улицу", пытаясь организовать митинги протеста, а также устроив сегодня акцию по стрижке налысо.

Впрочем, корейцам не привыкать к такому несколько экстравагантному способу выражения протеста, хотя в Корее про него стали постепенно подзабывать. В последний раз массовая "стрижка под ноль" перед парламентом произошла пять лет назад, в ноябре 2013 года.

Фото: Олег Кирьянов/РГ
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Противостояние главной оппозиционной и правящей партии перенеслось и в плоскость интернета. На официальной доске объявлений администрации президента Кореи, где любые пользователи могут оставлять свои воззвания, появился призыв распустить Партию свободной Кореи. Эта петиция за десять дней набрала уже около 1 миллиона 700 тысяч подписей. Юридической силы воззвание не имеет, но таким образом противники ПСК решили показать, насколько непопулярна политика этой партии.

ПСК в ответ заявила, что за всей этой акцией стоят "прокоммунистические силы и Северная Корея". Также ПСК разместила свою петицию с призывом ликвидировать правящую Демократическую партию "Тобуро", но это воззвание пользуется заметно меньшей популярностью. Его поддерживают на настоящий момент немногим более 273 тысяч человек, то есть примерно в шесть раз меньше, чем призыв противников ПСК.

Противостояние политических сил продолжается и, как предсказывают эксперты, продлится еще достаточно долго. Депутаты же других партий призывают представителей ПСК вернуться в парламент и приступить к выполнению обязанностей народных избранников.

В мире Восточная Азия Южная Корея
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