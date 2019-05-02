Джером Клапка Джером: 5 интересных фактов о легендарном писателе

160 лет назад, 2 мая английский писатель-юморист, автор знаменитой повести "Трое в лодке, не считая собаки" и множества других смешных новелл и анекдотов, появился на свет. Его творчество оставило четкий отпечаток на рубеже веков. "РГ" рассказывает 5 интересных фактов о жизни и творчестве Джером Клапки Джерома.

Откуда он получил такое необычное имя?

Первое, что удивляет при знакомстве с писателем, - его имя. При рождении, он был зарегистрирован ровно также, как и его отец, - Джером Клэп Джером. Немного позднее появилось и второе имя - Клапка. Оно было дано писателю в честь венгерского эмигранта генерала Дьёрдя Клапки и осталось с ним до самой

Детство писателя было не самым простым

Детство Джерома нельзя назвать легким. Несмотря на множество талантов, он не смог закончить школу из-за смерти родителей в 1872 году. Но и до этого ему было непросто.

Семья обанкротилась после того, как отец начал инвестировать в горнодобывающую промышленность. Кредиторы стали все чаще и чаще появляться в доме, что не могло не отразиться на ребенке. Свои яркие воспоминания об этом, Джером Клапка позже отразил в своей автобиографии "Моя жизнь и эпоха".

В "Трое в лодке" описал свой медовый месяц

Главным произведением писателя-юмориста считается повесть "Трое в лодке, не считая собаки". Забавный и легкий слог, множество моментов, заставляющих смеяться до слез, - делают эту книгу необыкновенной. В ней Джером описал свой медовый месяц с женой Этти.

Этот и без того удивительный союз (спустя чуть больше недели после развода с бывшим мужем Этти вышла замуж за Джерома Клапка) не мог закончиться обычным медовым месяцем. Джером и Этти отправились в путешествие на лодке по реке Темзе. Именно эти события и легли в основу повести, которая разошлась на ура и имела оглушительный успех. В дальнейшем туристы обратили внимание на Темзу и у арендаторов лодок не было отбоя от желающих получить те же ощущения от путешествия, что и Джером с Этти. У книги есть продолжение - "Трое на четырех колесах". Но первая часть пользуется все же большим успехом.

Пошел на Первую Мировую войну

Джером Клапка Джером помимо восхитительного чувства юмора обладал невероятным благородством и патриотизмом.

В начале Первой мировой войны он так хотел уйти на фронт, несмотря на то, что ему было уже 56 лет. В Британской армии ему отказали, но он нашел выход, и устроился водителем скорой помощи во французскую армию.

И даже съездил в Россию

Джером успел побывать и в России. Свои впечатления о поездке в 1899 году он описал в статье "Русские, какими я их знаю". В 1906 году ее издали на русском языке под названием "Люди будущего".